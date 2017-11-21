(Görüntülü Haber) Duygulandıran engelli dayanışması

Eraydın AYTEKİN- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) SİVAS\'ta 3 yıldır bacağındaki sakatlık nedeni ile akülü engelli aracı kullanan 80 yaşındaki Yüksel Akın, arkadaşı 75 yaşındaki Lütfü Teker\'in doğuştan zihinsel engelli olan tekerlekli sandalye bağımlısı oğullarını zaman zaman kendi aracına bağladığı halat yardımı ile çekerek gezdiriyor. İl merkezinde Çayboyu Mahallesi\'nde oturan ve 60 yıl boyunca terzilik mesleğini sürdüren 6 çocuk sahibi Yüksel Akın, mesleğe bağlı olarak sol bacağında yaşadığı kemik çürümesi rahatsızlığı nedeni ile yürüyemez haline gelince 3 yıl önce akülü engelli aracı kullanmaya başladı. Havanın iyi olduğu günlerde aracı ile sık sık dolaşmaya çıkan ve yakındaki park ve mesire alanlarına giden Akın, bir süre sonra arkadaşı işçi emeklisi 75 yaşındaki Lütfü Teker\'in zihinsel engelli oldukları için tekerlekli sandalye bağımlısı çocuklarına da destek olmaya başladı. 7 çocuğundan 40 yaşındaki Serdal ve 30 yaşındaki Serkan Teker\'in zihinsel engelli doğmaları nedeni ile yürüyemedikleri için yıllardır tekerlekli sandalye ile onları gezdiren baba Lütfü Teker\'e yardımcı olan Akın, halat ile kendi aracına bağladığı tekerlekli sandalyeyi çekerek, Serdal ve Serkan Teker\'i gezdiriyor. Akülü araç kullanamayan ve sadece itmeli tekerlekli sandalye ile taşınan kardeşleri bu şekilde dolaştıran Akın\'ın desteği görenleri duygulandırıyor. Daha önce yürüyebildiğini ancak meslek rahatsızlığı sonucu bacağında oluşan problemden dolayı son 3 yıldır akülü araca bindiğini belirten Yüksel Akın, arkadaşına bu şekilde destek olmaya çalıştığını belirterek, \"60 yıllık terziyim. Şimdi de ayağımdan sakatım. Akülü araba ile geziyorum. Gezintiye çıktığımızda arkadaşımın yorulduğu zamanlarda çocuklarını bu şekilde çekerek götürüyorum. Ona bir parça bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle bir süre dolaşıp geliyoruz.\" dedi. \"BANA YARDIMCI OLUYOR\" Arkadaşının çocuklarını gezdirme konusundaki desteğinden çok memnun olduğunu ifade eden Lütfü Teker ise, \"Bu iki çocuğumla uğraşıyorum. Gezdiriyorum, bakıyorum onlara. Sağ olsun devlet de yardım ediyor, ikisine de bakım parası veriyor. Allah devletimizin yokluğunu vermesin. Ben çocuğumu iteleyerek gezdiriyordum. Arkadaşım da dedi ki \'Böyle bir halat ayarlayalım beraber gidip gelelim\' dedi. Sağ olsun bana da yardımcı oluyor. Aynı mahallede komşuyuz. Parkta birleşip gezmeye çıkıyoruz. Çocuklarım rahatsızlıkları nedeni ile sandalyeyi kullanamadığı için ben gezdiriyorum. Onların her şeyleri ile bizler ilgilenmeye çalışıyoruz.\" ifadelerini kullandı.