(Görüntülü Haber) Düşürdüğü parasını teyzesinin oğlu buldu

Namık Kemal KILINÇ SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Serik ilçesinde emekli Zeyni Borazan\'ın (66) bankadan çıkıp aracına binerken düşürdüğü 4200 lirayı tesadüfen oradan geçen öz teyzesinin oğlu çiftçi Ahmet Göçer(44) buldu. Paranın teslimi için banka görevlileri ve zabıta eşliğinde banka şubesi önünde buluşan Borazan ve Göçer, birbirlerini görünce şaşırdı. Serik Orman İşletme Şefliği\'nden emekli Zeyni Borazan, pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Serik\'teki bir banka şubesinden bir miktar para çekti. Eve gittiğinde paranın 4200 lirasının olmadığını fark eden Borazan, bankaya giderek eksik para verildiğini söyledi. Banka görevlileri ise güvenlik kamerası görüntülerinde yaptıkları incelemede eksik para verilmediğini belirledi. Zeyni Borazan bunun üzerine evine döndü. ARACINA BİNERKEN DÜŞÜRMÜŞ Yukarı Kocayatak Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Ahmet Göçer, aynı gün birkaç saat sonra banka şubesinin arka caddesinde yürürken yerde deste halinde para olduğunu gördü. Parayı alarak Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne giden Ahmet Göçer, paranın sahibinin bulunması için yardım istedi. Parayı bulduğu yeri tarif eden Göçer\'in verdiği bilgiler doğrultusunda çevredeki banka şubeleriyle görüşen zabıta ekipleri Zeyni Borazan\'ın bir miktar para kaybettiğini öğrendi. Yapılan araştırma sonucu bulunan paranın Zeyni Borazan\'a ait olduğu ve banka şubesinden çıktıktan sonra arka caddeye park ettiği aracına bindiği sırada parayı düşürdüğü anlaşıldı. BÜYÜK TESADÜF Banka yetkilileri, zabıta görevlileri ve Ahmet Göçer dün Zeyni Borazan ile irtibata geçerek banka şubesine çağırdı. Parasının bulunduğunu öğrenen Zeyni Borazan, akşam üzeri bankaya geldiğinde parasını bulan kişinin öz teyzesinin oğlu Ahmet Göçer olduğunu gördü. Ahmet Göçer ve Zeyni Borazan tesadüf karşısında şaşırdı. Göçer daha sonra parayı teyzesinin oğlu Zeyni Borazan\'a teslim etti. \'PARAYI BULAN GÖÇER TEYZEMİN OĞLU\' Zeyni Borazan, Parayı çektikten sonra aracıma binip, eve gittim. Paramın bir miktarının olmadığını görünce, hemen bankaya döndüm ve parayı eksik verdiklerini söyledim. Banka görevlileri ise parayı tam olarak teslim ettiklerini belirtti. Bankadan ayrıldıktan sonra beni arayan zabıta ekipleri, paramın bulunduğunu söyledi. Parayı bulan Ahmet Göçer ile bankanın önünde buluşarak, parayı teslim aldım. Parayı bulan Göçer teyzemin oğlu dedi.