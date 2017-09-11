T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

(Görüntülü Haber) Düşük fiyatı protesto için fındık yaktılar

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Giresun kalite fındığı 10

11 Eylül 2017 19:28

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Giresun kalite fındığı 10.50 lira, levant kalite fındığı 10 liradan satın alırken, serbest piyasada fındık fiyatı 8 liraya kadar indi. Bazı üreticiler balta ile fındık bahçesini keserek fiyata tepki gösterirken, MHP Ordu il teşkilatı üyeleri de fındık yakarak fiyatları protesto etti. Ordu\'da geçen hafta fındık alımına başlayan TMO, Giresun kalite fındığı 10.50 lira, levant kalite fındığı ise 10 liradan satın alıyor. Serbest piyasada geçen hafta 9 lira seviyelerinde olan fındık fiyatı 8 liraya kadar geriledi. Fiyata tepki gösteren bazı üreticiler balta ile fındık ağaçlarını keserek sesini duyurmaya çalıştı. Fatsa İlçesi\'nde Hamdi Çetin adlı üretici fiyatların maliyeti kurtarmadığını belirterek protesto için fındık bahçesini kesip videosunu da sosyal medyada paylaştı. MHP Ordu il teşkilatı üyeleri ise parti binası önünde protesto için fındık yaktı. Burada bir konuşma yapan MHP Ordu eski milletvekili Cemal Enginyurt, hükümetin fındık politikasını eleştirerek, \"Sayın Tarım Bakanı sen fındıktan anlamazsın. Sen ancak doktorluktan anlarsın. Dolayısıyla \'rekolte yüksek\' dedin. Biz MHPliler olarak rekolteyi düşürüyoruz, fındığı yakıyoruz. Hayırlı olsun inşallah fiyatlar yükselecek\" dedi. Sokağa dökülen 1 çuval fındığı benzinle yakarak protesto eden grup, daha sonra dağıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nedim KOVANORDU DHA TOPRAK Mahsulleri Ofisi TMO GiresunBazıMHP OrduOrduTMO GiresunSerbestFiyataFatsaHamdiBuradaCemal EnginyurtTarım BakanıSenDolayısıylaBiz MHPlilerHayırlıSokağa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24