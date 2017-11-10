(Görüntülü Haber) Düştüğü kuyudan kurtarılan ineğini öptü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, otlaması için meraya bırakılan inek, içi boş sulama kuyusuna düştü. Gelen itfaiye ekibi, sıkışan ineği vücuduna halat bağlayıp, traktörle çekerek kuyudan çıkardı. Sahibi, kurtarılmasına sevindiği ineğini öptü.



Harran\'ın Kahraman Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, Sabri Karataş’a ait inek otlaması için meraya bırakıldı. Arazide otlayan inek bir süre sonra otların arasında bulunan üzeri açık bırakılan 2 metre derinliğindeki içi boş sulama kuyusuna düştü. İneğinin kuyuya düştüğünü gören sahibi önce kendi imkanları ile hayvanı çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayan Karataş, daha sonra itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi, içi boş su kuyusunda sıkışan ineği vücuduna halat bağlayıp, traktör yardımıyla güçlükle kuyudan çıkardı. Sabri Karataş, kurtarılmasına sevindiği ineğinin önce başına su döktü ardından öpüp, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

