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(Görüntülü Haber) Düşen uçakta ölen Zeynep Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet İNAN- Recai GÜLER/ BURSA, (DHA)- BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelirken İran'da düşen özel uçakta yaşamını yitiren Bursalı iş adamı Orhan Coşkun'un kızı mimar Zeynep Coşkun (28), bugün Bursa'da gözyaşları arasında toprağa verildi

16 Mart 2018 19:26

Mehmet İNAN- Recai GÜLER/ BURSA, (DHA)- BİRLEŞİK Arap Emirlikleri\'nden Türkiye\'ye gelirken İran\'da düşen özel uçakta yaşamını yitiren Bursalı iş adamı Orhan Coşkun\'un kızı mimar Zeynep Coşkun (28), bugün Bursa\'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Birleşik Arap Emirlikleri\'nden İstanbul\'a gelmek üzere havalanan Başaran Holding\'e ait özel jetin, İran\'ın güneydoğusundaki Durk Enar köyü yakınlarına düşmesi sonucu, uçakta bulunan iş adamı Hüseyin Başaran\'ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet ile hostes Eda Uslu yaşamını yitirdi. Cenazesi Bursa’ya getirilen Zeynep Coşkun için bugün öğle vakti Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camisi’nde tören düzenlendi. Kameraların alınmadığı cenaze törenine Coşkun ailesi ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa protokolünün önde gelen isimleri, iş insanları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 12 Mayıs\'ta düğünü olacağı belirtilen Zeynep Coşkun’un annesi Yasemin Coşkun ile babası Orhan Coşkun, iki ablası ve erkek kardeşi cenazede büyük üzüntü yaşadı.Tören sırasında fenalaşan anne Yasemin Coşkun’a sağlık ekibi müdahale etti. Zeynep Coşkun’un tabutu çiçeklerle donatılırken, kılınan cenaze namazının ardından merkez Nilüfer ilçesindeki Görükle aile kabristanlığında toprağa verildi.

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