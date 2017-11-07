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Spor

(Görüntülü Haber) Dursun Özbek: "Lucescu'nun açıklamasını kamuyounun takdirine bırakıyorum"

"Federasyonla görüşerek bir yol haritası çizilecek" Serhan Türk - Olgucan Kalkan / İstanbul,(DHA) Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Sarı Kırmızı Kareler" yarışmasının ödül töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı

07 Kasım 2017 16:20

\"Federasyonla görüşerek bir yol haritası çizilecek\" Serhan Türk - Olgucan Kalkan / İstanbul,(DHA) Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, \"Sarı Kırmızı Kareler\" yarışmasının ödül töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek, gündemdeki yabancı sınırı üzerine yapılan yorumlarla ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Lucescu\'nun açıklamalarıyla ile alakalı soru üzerine, ben bu soruya Kulüpler Birliği Başkanı olarak cevap vermek istiyorum diyen Özbek, \"Kulüpler Birliği olarak bu konuyla ilgili önümüzdeki hafta bir toplantı yapacağız. Bugün zannedersem duyurusunu yapıyorlar müsaitliği çerçevesinde diğer başkanların. Böyle bir toplantı yapılacak. Dolayısıyla bu yabancı sınırlaması, yabancı yasağı konusu Süper Lig A.Ş\'yi ve alt ligleri de çok ilgilendiren bir konu. Burada Kulüpler Birliği olarak yaptığımız toplantının neticesinde zaten Sayın Federasyon Başkanı ile de konuşmamız çerçevesinde de bir ortak çaşlışma sonucunda elbette ki Türkiye\'nin, Türk futbolunun faydasına bir karar alınması konusunda zaten bir mütabakatımız vardı. Onun için önümüzdeki hafta yapacağımız toplantı neticesinde, federasyonla da görüşerek bir yol haritası çizilecek. Sayın Lucescu\'nun açıklamasını bende okudum. Fakat böyle bir mütabakatımız yoktu. Kulüpler Birliği\'nin de katkı vermesi lazım. Dolayısıyla böyle bir toplantı Kulüpler Birliği önümüzdeki hafta yapacak. Neticesine bağlı olarak da federasyonla bir araya geleceğiz\" dedi. Lucescu\'nun yaptığı açıklamaların kendi fikri olduğunu söyleyen Özbek, \"Sayın Lucescu kendi fikrini açıklıyor. Şahsi olduğunu düşünüyorum. Çünkü, federasyonun görüşü olsaydı bu federasyon bunu bize direkt olarak iletirdi diye düşünüyorum. Böyle bir açıklamada bulundu. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum Lucescu\'nun açıklamasını\" diye konuştu.

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