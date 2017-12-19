(Görüntülü Haber) Dursun Özbek: "Kenetlenme zamanı" (2) "Galatasaray'ın sembolleşmiş ismi Terim'i neden yıpratıyoruz"

Dursun Özbek: \"Kenetlenme zamanı\" (2) \"Seçim için şu ana kadar kimse ile görüşmedim\" \"Yürüşümüze katılacak kim varsa herkesle görüşeceğim\" \"Fatih Terim etrafından devamlı bir tartışma dönüyor, bu Terim\'e zarar veriyor\" Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, olağanüstü genel kurul kararı almaları ile ilgili düzenlediği basın toplantısında; \"Yeni yönetim için şu ana kadar kimse ile görüşmedim. Seçim kararını henüz dün akşam aldık. Yürüşümüze katılacak kim varsa herkesle görüşeceğim. Burada önemli olan Galatasaray\'a hizmet etme arzusunda kim varsa onlarla görüşeceğim. Şu tartışmayı da reddediyorum; Liseli vs gibi... Herkese kapım açık, herkesle görüşürüm. Huzur içinde Galatasaray beraberliği içinde Mayıs 2018\'e gitmemiz gerekiyor. Bu olaylar Galatasaray\'a yakışmıyor. Hizmetten kaçmamamız gerekiyor. Lütfen hizmete davet edilen kişiler hizmetten kaçmasın. Bizim projelerimiz devam ediyor. Herkes süreci iyi değerlendirmek ve projelerini en iyi şekilde sunmak zorunda. Her kim seçime girecekse başkan ya da yönetim olarak seçime girecekse kapımız açık. Gelsinler herkese kapımız açık. Galatasaray\'da şu devrin bitmesi lazım. Ben bir seçileyim sonra bakarız olmazsa mağdur durumunu oynarız. Bunları geçmemiz gerekiyor. Şunu asla kabul etmiyorum. O başkan böyle yaptı, şu başkan böyle yapmış, bu dönemler bitti. Bu tartışmaların Galatasaray\'a beş kuruşluk faydası yok. Ben hiçbir zaman yönetimde karşılaştığım zorluklardan şikayetçi olmadım. Bu söylediklerim kayda geçsin. Gelecek yönetimin projelerini uygulamak için yeterli zamanının olması gerekiyor\" şeklinde konuştu. \"NEDEN GALATASARAY\'A VURUYORSUN\" Özellikle Mayıs 2018\'e giderken birliğin ve beraberliğin olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Özbek, şöyle devam etti: \"Bugün gelinen durumda proje yapıyoruz. Onun orası öyle burası böyle. Eleştirinin ötesinde hareketler oluyor. Galatasaray Başkanı\'nı ve yönetimi yıpratmak isteyen mihraklar Galatasaray\'a vurmaya başladı. Bizleri zora sokmak için bunlar yapılıyor. Galatasaray bunu haketmiyor. Neden Galatasaray\'a vuruyorsun. Başkanı kişisel eleştirebilirsiniz, projeleri eleştirebilirsiniz bunlardan yakınmadım. Başkan ve yönetimi yıpratalım derseniz orada bir dakika dur. Bu benim sözümdür. 20 Ocakta gelecek olan yönetime sonsuz arkasında olacağım. Bu benim sözümdür. Bundan sonra seçilecek yönetim, zerre şüphe götürmeyecek şekilde yeni yönetimin arkasındayım\'. Ben seçilirsem de arkadaşlar gelin beraber olalım, destek verelim.\" \"GALATASARAY\'IN SEMBOLLEŞMİŞ İSMİ FATİH TERİM YIPRATILMASIN\" \"Fatih Terim benim çok sevdiğim, Galatasaray\'a müthiş hizmetler vermiş bir Galatasaraylı\" diyerek Terim sorusunu yanıtlamaya başlayan Dursun Özbek şunları söyledi: \"Şu periyotta 1-2 aydan beri Fatih Terim etrafından devamlı bir tartışma dönüyor. Bunun Fatih\'e zarar verdiğini düşünüyorum. Galatasaray\'ın sembolleşmiş bir ismini neden biz yıpratıyoruz. Biz bütün bunları değerlendirip seçim yapmak durumundayız. Bu isimlerin yıpratılmamasını istiyoruz. Bırakın yönetim kurulu bunu değerlendirip kararını versin.\" \'TUDOR\'A SONSUZ DESTEK VERİYORDUM...\' Son güne kadar Tudor\'a sonsuz destek verdiğini de ifade eden Özbek; \"Fakat Tudor öyle bir lince uğradı ki, o kadar baskı gördü ki işini iyi yapamamaya başladı. 9 puan öndeyken lince uğramaya başladı. Tartışmalar sertleşmeye başladı. Tudor da bu durumdan yorulmaya başladı. Görevli olan herkes Galatasaray\'ın başarısı için çalışıyorlar. Bu başarı çizgisinden uzaklaşılıyor ise kimse kusura bakmayacak. Kim başarısız ise o gider\" şeklinde konuştu.