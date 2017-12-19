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Spor

(Görüntülü Haber) Dursun Özbek: "Kenetlenme zamanı"

Serhan TÜRK-Hakan TARHAN, İSTANBUL-DHA "Seçilen Başkanın etrafında birleşeceğiz" "2018'e daha güçlü bir yönetim ve daha güçlü bir camia ile girmeliyiz" "Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başarısını yukarı çekeceğimizden kimsenin şüphesi olmas

19 Aralık 2017 18:59

Serhan TÜRK-Hakan TARHAN, İSTANBUL-DHA \"Seçilen Başkanın etrafında birleşeceğiz\" \"2018\'e daha güçlü bir yönetim ve daha güçlü bir camia ile girmeliyiz\" \"Galatasaray\'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başarısını yukarı çekeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın\" İSTANBUL, (DHA)- Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, olağanüstü genel kurul kararı almalarının nedenini \'Daha güçlü bir yönetim\' olarak açıkladı. Özbek düzenlediği basın toplantısında; \"Yönetim Kurulu\'nda eksikler vardı. İstifalar vardı. Dolayısıyla Mayıs 2018\'e giderken, mevcut yönetimin daha güçlenmesi daha başarılı sonuçlar alması hasıl olmuştu. Bizim bugünden itibaren Mayıs 2018\'e yürüyüşümüz çok kuvvetli olmak zorunda. Mayıs 2018 Galatasaray için çok kritik bir tarihtir. Artık kenetlenme zamanı. 20 Ocak\'ta kim seçilirse seçilsin, geriye kalan Galatasaraylıların bir tane görevi. Seçilen Başkanı etrafında birleşmemiz gerekiyor. 2018 yürüyüşünde başkanın yanında olacağız. \"2018\'e daha güçlü bir yönetim ve daha güçlü bir camia ile girmeliyiz\" dedi. Dursun Özbek; \"Seçimin Galatasaray\'a faydalı olacağını ve hayırlar getirmesini diliyorum. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri\'nin seçime katılmalarını ve iradelerini ortaya koymalarını diliyorum\" açıklamasını da yaparken ayrıca şu ifadeleri de kullandı: \"BU SEÇİM, ŞAMPİYONLUK YARIŞINI ASLA ETKİLEMEYECEKTİR\" \"Bildiğiniz gibi dün itibariyle iki tane önemli karar aldık. Birincisi; sayın Igor Tudor ile olan anlaşmamızı sona erdirdik. Diğeri ise Genel Kurul yapma kara aldık. Geçmiş dönemde toplanan imzalar Galatasaray\'ın tüzüğünde var. O gün de yaptığım açıklamalarda söyledim, buna saygı duydum. Galatasaray yönetimi olarak, erken seçimin ne zaman yapılacağı tüzükte belirtilmiş. Bu seçime ihtiyaç hissetimiz için yapıyoruz. Bugünkü durumu yanlış değerlendirmemek lazım. 2.5 seneden beri olduğu gibi yönetim görevini başındadır. Galatasaray için en iyisini yapacağımızdan, Galatasaray\'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başarısını yukarı çekeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bugün de olduğu gibi mayıs ayında da şampiyonluğun en büyük adayıdır. Bu seçim, şampiyonluk yarışını asla etkilemeyecektir. Galatasaray için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Normal zamanda ne yapıyorsak, şu anda da aynısını yapıyoruz. Hatta daha güçlü, daha da iyisini yapacağız\"

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