(Görüntülü Haber) Dursun Özbek: "Hem taraftarımız mutlu, hem mali yapımız düzgün" (1)

Dursun Özbek: \"Hem taraftarımız mutlu, hem mali yapımız düzgün\" \"Galatasaray parasını ödeyemiyor, borcunu veremiyor devri bitti\" \"Her maçta taraftarımızla 1 milyon euro fark atıyoruz\" \"Taraftarın mutluluğu da bize beleş kaldı\" Dursun Özbek, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için gönlünden geçen sonucu açıkladı: \"İKİ TARAF DA ÜZÜLMESİN !..\" Serhan TÜRK, İstanbul DHA Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündeme ilişkin açıklamalar yaparak kulüpteki hedeflerini de anlattı. Özbek, Doğan Haber Ajansı\'nı (DHA) ziyaret ederek, DHA\'nın yeni spor yönetimini tebrik etti ve başarılar diledi. Dursun Özbek ziyareti sırasında sıcak sohbetler yaşandı ve Sarı-kırmızılı kulübün başkanı tüm soruları içtenlikle cevapladı. \"GOMİS\'E HASTA VE YAŞLI DİYORLARDI\" Galatasaray\'ın transfer uçaklarının peşe peşe ineceğini DHA\'ya verdiği röportajda müjdeleyen Dursun Özbek, isabetli transferlerin getirdiği başarıyı izlemenin keyfini yaşıyor. \"Gomis\'i transfer ederken millet ne diyordu?\" diyerek sözlerine başlayan Özbek, \"Gomis için hasta, yaşlı, bayılıyor diyorlardı. İmza parası verilir mi diyorlardı. Peki şimdi ne diyorlar?\" şeklinde konuşarak erken eleştirilere cevap vermiş oldu. \"HER MAÇ STADIMIZIN SADECE GİŞE HASILATI 1 MİLYON EURO\" Geçen sezon 15 bin kişiye oynadıklarını hatırlatan Dursun Özbek; \"Biz iyi bir takım kurarak Galatasaray seyircisini harekete geçirdik. Şimdi ortalama 40 bine yakın taraftara oynuyoruz. Şimdi biz aradaki gelir farklılığını geçen seneyle kıyasladığımız zaman biz her maçta bu sene 1 Milyon Euro kasaya fazla para koyuyoruz. Şimdi içerde 17 maç oynadığımızı düşünün, 17 Milyon Euro eder. Sponsorlarımızı etkisi, sahaya aldığımız Led reklamlar, halı reklamlar, GS Store\'daki satışlar... 45 Bin kişini geldiği bir stad düşünün ne kadar kar ettiğimizi siz hesaplayın. Şimdi soruyorum; ticaret kafasıyla baktığımız zaman yaptığımız iş doğru mu yanlış mı? \"şeklinde konuştu. Özbek şöyle devam etti: \"Galatasaray\'ın en çok tartışılan yönlerinden bir tanesi, daha doğrusu camianın, genel kurul üyelerinin tartıştığı konu; 40 milyon lira harcadın transfere, zaten para yoktu dediler. Yani para yoksa yapmazdık. Olmadığı zaman zaten yapmıyorduk. Şimdi ise mali durumumuz müsait ve bu transferleri yaptık. Bunu hangi matematiğe, hangi aritmetiğe ticari olarak dayandırarak yaptık? Bunu daha önceden söyleseydik tevatür olarak algılanabilirdi. Ama şimdi ise reale baktığımız zaman şu çok net; geçen seneki stat gelirinden, yani naklen yayın, mercing dayzing falan bunları söylemiyorum. Sadece stada gelen seyirci kapasitesine bağlı olarak durum şudur; geçen sene daha mütevazi bir takımla oynarken gelirimiz X lira, bu sene seyirci kapasitesine bağlı olarak her maçta gişe hasılatı olarak 1 milyon euro fark atıyoruz. Aradaki fark maç başına tam 1 milyon euro. 17 iç saha maçını hesaplarsak 17 milyon euro yapar. Maç günü mağazaların önünde de uzun kuyruklar oluyor. Kulübün sporsorlarına da baktığımız zaman UNICEF gibi isimler Galatasaray\'a geliyor. Bu yan faktörleri saymıyorum bile. Sadece gişe geliri ile biz aradaki 20 milyon euro\'luk farkı yaratmışız. Taraftarın mutluluğu da bize beleş kalmış. Taraftarı mutlu etmek bize büyük mutluluk veriyor.\" \'GALATASARAY PARASINI ÖDEYEMİYOR, BORCUNU VEREMİYOR DEVRİ BİTTİ\' Bana göre bu durum, taraftarın stada dönmesi yönetim için önemli bir faktör. Böyle bir vizyon ortaya koyup, \'taraftarımı hem memnun edeyim, hem mali yapım düzgün çalışsın\' demek önemli. Bugün kimse Galatasaray için şunu söyleyemiyor; Galatasaray parasını ödeyemiyor, borcunu veremiyor diyemiyor. Bunların hepsi bitti. Biz yönetime geldikten sonra birinci önceliğimiz mali yapıydı, bunu çözersek öteki tarafı daha kolay çözeceğimizi biliyorduk.\" \'GALATASARAY GİBİ KULÜPLERİ YÖNETMEK İÇİN PROJELERİNİZ OLMASI LAZIM\" \"Galatasaray gibi kulüpleri yönetmek için projeleriniz olması lazım. Finansal yapıyla ilgili, futbol takımının başarısıyla ilgili olur alt yapıyla ilgili olur, ama olmalı. Birçok farklı projeleriniz olabilir. Futbol takımıyla ilgili projemiz şu; Biz bonservis itibariyle 40 Milyon Dolarlık transfer yaptık. 10 taneye yakın futbolcu aldık ve yepyeni bir takım kurduk. Bu arada da elimizde mevcut bulunan futbolcuları da sattık. Buradan da 18-19 Milyon Euro civarında da bir gelir elde ettik. Yani hesaba vurduğun zaman 20-21 Milyon Euro fazla transfer yapmışız. Ama taraftarımız bunu kısa sürede gişe hasılatıyla kapatacak.\" \"GALATASARAY, RİVA PROJESİ\'NDE HEDEFİNE ULAŞMIŞTIR\" \"Bu noktada Galatasaray, hedeflediği, projelendirdiği karı yakalamıştır. Bugün itibarıyla garanti edilen para yaklaşık 200 milyon Dolar. Emlak Konut\'un projelerine bakın. Asgari tutar deklare edildikten sonra, ihale sonrası, işin bitiminde karlılık hangi oranda realize olmuş? Bizim elimizde grafikler var. Bu bir süreç. İhaleden sonra, Emlak Konut\'un tüm projelerinde karlılık ilk başta 10 liraysa, proje bitiminde 20-30 lira oluyor. 2-3 misli daha fazla para oluyor. Binalar yapılıp satıldıktan sonra kar daha da artıyor.\" \"GALATASARAY\'A BU KAPIYI AÇAN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDIR\" Bugün itibarıyla 200 milyon Dolar şu an konuşulan para, iş bittikten sonra 350-400 milyon dolar civarında olacak. Emlak Konut\'un güvenilirliği çerçevesinde olan bir gelişme. Bu noktada Galatasaray devlet güvencesiyle hedefine ulaşmıştır. Bu çok önemli. Şimdi Riva Projesi başarıyla ilerliyor. Bu başarıda, Emlak Konut çalışanlarının payı büyüktür. Galatasaray\'a bu kapıyı açan da Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bu bölgede 900 tane villa yapılacak. Biz Galatasaray ailesi olarak orada olmak istiyoruz diye kendilerine deklare ettik. Bu bir site organizasyonu, grup evler var. 50 veya 70 civarı bir grup ev istiyoruz diye bir konuşma yapıldı. Olacak gibi gözüküyor. \"RİVA PROJESİ\'NDEN GELEN TÜM PARA BANKA BORÇLARINA GİDECEK\" Bu projeden gelen parayı tamamen Galatasaray\'ın banka borçlarının kapatılması yönünde kullanacağız. Galatasaray Sportif A.Ş.\'nin gelirleri, bugün itibarıyla performansa bağlı olarak artmıştır. Bu gelirler, Galatasaray Spor Kulübü\'nü rahatça döndürüyor. Yeter ki, her yıl 150 milyon TL civarı ödenen faizlerden kurtulalım.\" \"FLORYA, BAŞBAKAN\'IN İMZASINA KALDI\" Florya Metin Oktay Tesisleri\'nin ne zaman değerlendirileceği hakkında da konuşan Özbek, \"Florya, Başbakan\'ın imzasına kaldı. Beklemedeyiz. Onay çıktığı anda işlemlere başlayacağız. Burası için ihaleyi alan firmadan 50-70 kadar evin GS üyelerine ayrılmasını istedik\" dedi. FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN GÖNLÜNDEN GEÇEN SONUCU AÇIKLADI Galatasaray\'ıın başkanı Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin de berabere bitmesini istedi. Özbek, derbi maçın sonucuna yönelik tahmin sorusuna; \"2 taraf da üzülmesin berabere kalsınlar. 2 taraf da önemli kulüpler, üzülmesinler\" cevabını verdi. GALATASARAY MÜZESİ MÜJDESİ Özbek, 1 ay sonra açacakları Galatasaray müzesi ile ilgili olarak ise \"Real Madrid ve Barcelona gibi dünya devi kulüplerin müzelerinden çok daha iyisini çok daha görkemlisini yaptık. Bunu 1 ay sonra açacağız ve tüm Galatasaraylılara yakışır bir müze oldu\" dedi. \"ARDA İLE GÖRÜŞMEDİM\" Başkan Özbek, Arda Turan\'ın devre arasında Galatasaray\'a dönüp dönmeyeceği ile ilgili soru üzerine tecrübeli futbolcuyla görüşme yapmadığını söyledi.