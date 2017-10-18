(Görüntülü Haber) Dursun Özbek: "Derbiyi bırakalım kendi akışında gitsin"

Serhan TÜRK-Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) \"Projeler başarıyla sürmektedir\" \"Hem spor bakanlığı hem de federasyonla sporda şiddeti önlemek için çalışıyoruz\" Galatasaray Spor Kulübü ve Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi arasında \'Diş Sağlığı Protokolü\' imzalandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan tarafından imzalanan protokol öncesinde Özbek, \'Spor ve Kariyer\' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Üniversitenin Mahmutbey Yerleşkesi\'nde düzenlenen imza töreninde üniversiteli gençlerle kariyerine dair tecrübelerini paylaşan Özbek, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Spor kulüplerinin üniversitelerle işbirliği yapmasının iki tarafa da hem enerji hem de fayda sağladığını belirten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, \"Dolayısıyla Altınbaş Üniversitesi\'ne kulübümüz adına teşekkür ediyorum. Bize yönelik bu hizmeti sağlayacaklar. Öğrenciler burada. Az önce Galatasaraylılar karşıladılar, çok güzeldi. Mütevelli Heyet Başkanı Ali Bey ile de konuştuk. Yeni kampüsler açıyorlar. Bunların içinde bir spor akademisi de kurmalarını rica ettim. Çünkü Türkiye\'nin ihtiyacı olan hususlardan birisi\" diye konuştu. İmza töreni öncesinde öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştiren Başkan Dursun Özbek, nerede olursanız olun bozuk bir mali yapıyla başarılı olamazsınız dedi. \"PROJELER BAŞARIYLA SÜRMEKTEDİR\" Galatasaray\'ın başına gelmeden önce başkan yardımcısıyken Galatasaray\'ın maliyesinin kendisine bağlandığını ve 7 ay boyunca incelemelerde bulunduğunu belirten Özbek, \"Kulübün sürdürülebilir bir mali yapısı olması gerekiyordu. Bu manada gayrimenkullerin geliştirilmesi suretiyle bir çalışma yaptık. Bu projeler başarıyla sürmektedir. Galatasaray\'da başarının gelmesi mali yapının düzelmesinin bir eseridir. Sabırla bu projeleri takip ediyor ve sürdürüyoruz. Benim sizden de isteğim Galatasaray taraftarı olarak sizin de bu sabrı göstermeniz lazım. Projeler orta vadede projeler bütün bu süreçte de yönetimin Galatasaray taraftarına ihtiyacı vardır. Hiç endişe etmeyin Galatasaray çok iyi yolda. Galatasaray kısa zamanda bu projelerin meyvelerini toplamaya başlamıştır. Kısa zamanda da daha güzel günler bizi bekliyor\" dedi. \"HEM SPOR BAKANLIĞI HEM DE FEDERASYONLA SPORDA ŞİDDET İÇİN ÇALIŞIYORUZ\" Sporun içinde sevgi olduğunu bunun içinde nefreti yeşertmenin kolay olduğunu belirten Özbek, \"Büyük kitlelere hitap eden sporun içinde sevgi de var. Sevginin olduğu yerde nefreti yeşertmek çok kolay. Biz hafta sonu bir derbi oynayacağız. 45-50 Bin kişi gelecek oraya. Aşkı, sevgisi olduğu için geliyor. Öncelikle sporun içindeki provkatif konulara el atmak lazım. Ayrıca bir yasamız var. 6222 diye. Bu yasa şiddete mani olması için şiddetin bireyselleştirilmesini gündeme getirmiş. Bunun uygulanması lazım. Cezaların bireyselleştirilmesi için Kulüpler Birliği olarak çalışıyoruz. Bir yasamız var yasada değişiklikler yapılabilir. Yeni yapılan statlarımızda şiddete bulaşanları tespit etmek mümkün. Bu kişilerin tespit edilmesi ve spor müsabakalarından uzaklaştırılmasıyla şiddetin büyük ölçüde engellenebileceğini düşünüyoruz. Bu konuda hem Spor Bakanlığı hem de federasyon ile Sayın Cumhurbaşkanımızın istediği doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Şiddet spora yakışmıyor. Bu yüzden de şiddetin hemen spordan temizlenmesi gerekiyor\" şeklinde konuştu. ÖĞRENCİNİN SORUSU ÖZBEK\'İ TERLETTİ !.. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek\'in bir öğrencinin sorusuna verdiği cevap ise katılımcıları oldukça güldürdü. Öğrencinin, \"Başkanım, en son maça gittiğinizde takım Östersunds\'a elendi ve sonrasında maçalara totem yapmak için statta izlemediğiniz söyleniyor. Derbide statta olacak mısınız?\" şeklindeki sorusuna gülümseyen Özbek, \"Sen bunu nereden öğrendin? diğer soru neydi diye cevapladı. \"DERBİ BIRAKALIM KENDİ AKIŞINDA GİTSİN\" Hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak derbi karşılaşması için konuşmama kararı alan Başkan Özbek, soru sorulması üzerine hocam sen işi iyice spor programına çevirdin. Biz başka bir şey için buradayız diyerek, \"Derbi, derbidir. İki takım yüz yıldır oynuyor ve bir yüz daha oynayacaklar. Bırakalım kendi akışında gitsin\" şeklinde konuştu.