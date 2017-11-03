(Görüntülü Haber) Dursun Özbek: "Cezanın hangi maksatla verildiğini bilmiyoruz"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Feghouli\'ye verilen 3 maçlık ceza ile ilgili, \"Bana cezanın hangi maksatla verildiği konusunda bilgi ulaşmadı. Bugün bilgim olacak. Biz de konuyla ilgili gereken itirazımızı inceledikten sonra yapacağız\" dedi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Yaşar Kemal Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen Şebinkarahisar Sempozyumu\'na moderatör olarak katıldı. Şebinkarahisar\'ın ve bölge turizminin kalkındırılmasıyla ilgili sunum ve konuşmaların yapıldığı panel sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, \"Galatasaraylıyım. Başkanımızda iyi bir Galatasaraylı. Takım olarak sportif manada da iyi gidiyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar bundan sonra bu gidişimizi sürdüreceğiz\" diye konuştu. Geçtiğmiz hafta oynanan derbi maç ve saha içerisinde çıkan olaylarla ilgili de konuşan Başkan Özbek, \"Şahsen cezayı duydum fakat bana cezanın hangi maksatla verildiği konusunda bilgi ulaşmadı. Bugün bilgim olacak. Dolayısıyla biz de konuyla ilgili gereken itirazımızı inceledikten sonra yapacağız\" diyerek sözlerini noktaladı.