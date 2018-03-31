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(Görüntülü Haber) Dursun Özbek: "Ben temlikleri kaldırırım, kimsenin boğazını sıkmayız" (6)

İSTANBUL,(DHA) - Galatasaray Kulübü eski Başkanı Dursun Özbek'in mali genel kurulda yaptığı açıklamalar salonda büyük alkış aldı

31 Mart 2018 15:41

İSTANBUL,(DHA) - Galatasaray Kulübü eski Başkanı Dursun Özbek\'in mali genel kurulda yaptığı açıklamalar salonda büyük alkış aldı. Salondaki üyelerin yarattığı atmosfere bakılırsa, genel kurula katılan 1181 kulüp üyesinin büyük bir çoğunluğunun Dursun Özbek\'in raporunu ikna edici bulduğu görüldü. Akşam saatlerinde yapılacak oylamada Özbek\'in mali ve idari açıdan ibra edilmesi bekleniyor. Konuşmayı DHA olarak CANLI yayınladık. Ayrınlıtı haber abonelerimize geçilecek. Konuşmalarından bazı başlıklar şöyle: \"Canımı sıkan şahsıma ait bazı söylentiler var. Yönettiğim bir şirket Galatasaray\'a 91 milyon TL kasa kolaylığı yaptı. Benim dönemimde mi yapıldı, hayır Aysal döneminde yapıldı. Ben o zaman ne başkandım, ne de yönetim kurulu üyesi. Ben Galatasaray ile var oldum ve bu hale geldim, Galatasaray sayesinde servet sahibi oldum\" \"Ne Galatasaray\'ın ayağına sıkarım, ne de Galatasaray\'a köstek olurum. Tabii ki temliklerden vazgeçeceğim\" \"Temliklerin kaldırılması için her zaman Galatasaray Yönetimi ile görüşmeye hazırım. Bize temliklerin ödeme planını anlatsınlar\" \"Noter vasıtasıyla gönderilen ihtarlar bize yakışmaz. Galatasaray başkanlığı yapmış birisine böyle bir şeyin yapılması Galatasaray\'a yakışmaz\" \"Geçmişte kasa kolaylığı yapan başkanlarımız bu şekilde tartışıldı mı? Galatasaray\'a hizmetin sınırı yok. Paranız varsa kasa kolaylığı yapabilirsiniz\" \"Biz Galatasaray\'a olan kasa kolaylığını Galatasaray\'da gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle yapıyoruz. Eşim ve kardeşim de burada. Onlara vasiyet ettim. Galatasaray\'a yapabildiğinizi yapın, Galatasaray\'dan kasamıza 5 kuruş para girmez\" \"Her zaman Galatasaray için çalışan, her zaman Galatasaray için her şeyini veren birisi olarak beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray\"

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