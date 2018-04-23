(Görüntülü Haber) Durmadan kaşınan Halil, 23 Nisan'ı hastane odasında kutladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, bağışıklık sistemindeki bozukluk nedeniyle durmadan kaşınıp, \'Ölmek istiyorum\' diye feryat eden Halil Çiftçi (9), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı hastane odasında kutladı.



Adana\'da yaşayan Çiftçi ailesinin oğlu Halil Çiftçi\'de, 7 aylıkken \'hiperimmunglobulin\' (Vücuttaki bakteri, virüs, kanser gibi yabancı virüslerden koruyan bağışıklık sistemi) hastalığı baş gösterdi. Hastalığa bağlı olarak kaşıntıları artıp, dayanılmaz hale gelince küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerleri kızararak, yara oldu. Acı içinde kıvranan ve durmaksızın kaşınan Halil Çiftçi\'ye farklı tedaviler uygulandı. İlik nakli de yapılan Halil\'in kaşıntısının durdurulması için İstanbul\'daki özel hastanede yeni tedavi yöntemi uygulanmaya başlandı. Steril, özel odada yatan Halil, eski haline dönmeye başladı.



Hastalığı ortaya çıkınca eğitimine devam edemeyen Halil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı hastane odasında kutladı. Bu zamana kadar kendisine sahip çıkıp, destek verenlere teşekkür eden Halil Çiftçi, bu bayramda daha sağlıklı olduğunu belirtip, bir sonraki yıl yapılacak kutlamalara katılmak istediğini söyledi. Çiftçi, \"Bu hastalıktan kurtulursam mühendis veya mucit olmak istiyorum\" dedi.



Oğlunun kaşıntısının büyük ölçüde azaldığını, tedavi dışındaki vaktini kitap okuyarak ya da bilgisayarda oyun oynayarak geçirdiğini anlatan anne Emine Çiftçi ise \"Evladımın iyileştiğini görmek, bana mutluluk veriyor. 23 Nisan\'da çifte bayram yaşıyoruz\" diye konuştu.