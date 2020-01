(Görüntülü Haber) Dünyanın farklı bölgelerinden tatları buluşturacak

İSTANBUL, (DHA)- PERAKENDE market zinciri CarrefourSA, \"Gurme\" konsepti ile yeni bir market açtı. Dün gece yapılan açılışta Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars ekibi sahne alırken, CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin: “Şefliği veya gurmeliği meslek olarak edinenleri ya da bir gurme kadar damak tadına önem verenleri düşünerek dünyanın dört bir yanındaki özel lezzetlerden seçtiklerimizi Gurme marketlerimize getiriyoruz. İnanıyoruz ki Gurme marketlerimiz, reyonlarındaki seçkin lezzetleri barındıran ürünleriyle tüketicilerimiz için adeta bir yaşam alanı olacak” dedi. Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, İstanbul Ortaköy’de yenilediği Gurme formatındaki marketini Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, Süper – Gurme – Mini Satış Direktörü Ayten Engin Erçevik ve İcra Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla 20 Aralık 2017, Çarşamba akşamı tüketicileriyle buluşturdu. \"GURME SANILDIĞI GİBİ SADECE BELLİ BİR KESİMİN ULAŞTIĞI BİR ADRES DEĞİL\" “Tadınıza Hayat Katmaya Geliyoruz” sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Gurme Satış Direktörü Ayten Engin Erçevik, marketin konseptini şöyle anlattı: \"Gurme sanıldığı gibi sadece belli bir kesimin ulaştığı bir adres değil. Gurme yeni tatlara, değişimlere açık olan herkesi kucaklayan bir konsepttir. Biz de mağazalarımızda ürünlerin çeşitliliği kadar onların hikayeleri de müşterilerimize anlatarak onlarla bir iletişim kurmaya çalıştık. \'Tadına hayat kat, hayatına tat kat\' sloganıyla yola çıktık. Ayrıca hemen her noktada yükselen trendler olan sağlıklı ürünler de mevcut. Ayrıca soğuk sıkım sebze suları ve meyve suları da olacak. Balık reyonumuzda çok iddialıyız. Ayrıca suşi, fümelenmiş balık ve et seçenekleri var. Bunun yanında sağlıklı pişmiş balıkların adrese teslim edildiği bir hizmet de sunuluyor. Bir çatı altında farklı dünyaları birleştiren bir yeri biz Gurme olarak tanımlıyoruz.\" \"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN FARKLI LEZZETLER SEÇEREK GETİRİYORUZ\" CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin ise Gurme marketlerini tasarım, ürün gamı ve rahat alışveriş imkanı sunabilmesi adına özgün bir yapıya kavuşturarak yenilenmiş bir formatta tüketicilerle buluşturduklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: \"Ortaköy, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın en popüler iş ve yaşam merkezlerinden biri. Lezzet adına birçok durağı barındırırken aynı zamanda çevresindeki iş yerlerine yürüme mesafesinde bulunan Ortaköy’deki Gurme marketimizi, Ortaköy’ün kozmopolit yapısı ve yerel halkının beklentilerine göre toplam 3,5 milyon TL yatırımla yeniden şekillendirdik. Şefliği veya gurmeliği meslek olarak edinenleri ya da bir gurme kadar damak tadına önem verenleri düşünerek dünyanın dört bir yanındaki farklı lezzetlerden seçtiklerimizi Gurme marketlerimize getiriyoruz. İnanıyoruz ki Gurme marketlerimiz, reyonlarındaki farklı lezzetleri barındıran ürünleriyle tüketicilerimiz için adeta bir yaşam alanı olacak.\"