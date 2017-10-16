(Görüntülü Haber) Dünyanın en pahalı zeytinyağı Seferihisar'da satıldı

İZMİR (DHA) İZMİR\'in Seferihisar Belediyesi, ilçedeki yaşlı zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağlarını müzayedeyle sattı. Teos Antik Kenti\'ndeki 1800 yıllık zeytin ağacından elde edilen yarım litrelik zeytinyağı şişesi, müzayedede 22 bin liraya alıcı buldu. Seferihisar Belediyesi yaptığı araştırmayla ilçe genelinde 500 yaş ve üzerinde olan 200 zeytin ağacı tespit etti. Özel olarak toplanan zeytinler, Seferihisar Belediyesi Zeytinyağı Fabrikası\'nda geleneksel yöntemlerle sıkıldı. Ortaya çıkan tarih kokulu yağlar, bu yıl ikinci kez düzenlenen müzayedeyle satıldı. Müzayede öncesinde verilen kokteylde ise Kültür Modern Brass Ensemble Grubu, akustik konser verdi. Ardından Seferihisar Belediye Başkanı CHP\'li Tunç Soyer, Türk zeytinciliğine 33 yıl emek veren, uzun yıllar, Tariş Tarımsal Satış Kooperatifi Birliği\'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı\'nı yapan Cahit Çetin\'e plaket vererek teşekkür etti. Etkinlikte Salyangoz Suluboya ve Seferihisar Belediyesi Seferi Ressam resim grupları atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından müzayedeye geçildi. Teos Antik Kenti\'nde bulunan 1800 yaşındaki zeytin ağacının gölgesinde düzenlenen müzayedeyi, Münadi Nedim Atilla yönetti. Anıt ağaçlardan hazırlanan zeytinyağları yaşları ve asit oranlarına göre 6\'lı ve 12\'li paketler halinde açık arttırmaya sunuldu. Müzayede, koku ve tadım testleriyle başladı. Toplam 137 litre yağ, 49 bin 200 lira karşılığında alıcı buldu. Müzayede sonunda, 1800 yaşındaki anıt ağaçtan elde edilen yarım litrelik zeytinyağı, özel şişesinde tek başına satıldı. Bu özel şişe, Şah Tuğrul İnşaat Şirketi\'nin sahibi Şah Tuğrul tarafından 22 bin liraya satın alındı. \"GURUR DUYUYORUM\" Belediye Başkanı Soyer, \"Çok gurur duyuyorum. 1800 yıllık bir ağacın önünde böyle bir organizasyonu yapmış olmak çok büyük bir ayrıcalık, çok büyük bir mutluluk. Bugün burada Seferihisar Belediyesi, katılan Seferihisarlılarla birlikte tüm Türkiye\'ye çok önemli bir mesaj verdi. Önünde durduğumuz ağacın heybetini görüyorsunuz. Onun heybetine, görkemine yakışan bir müzayede gerçekleştirdik. Ne yazık ki, doğaya, zeytine, zeytinyağına gereken değeri vermiyoruz. Umarım bu organizasyon vesilesiyle, içinde yaşadığımız bu cennete sımsıkı sahip çıkmamız gerektiğinin hatırlanmasına katkı vermiş oluruz\" dedi. Zeytinyağını satın alan işadamı Şah Tuğrul ise, \"Bugün 1800 yaşındaki bir zeytin ağacından elde edilen zeytinyağını almak bana kısmet oldu. Seferihisar Belediyesi\'nin hem zeytinin değerini anlatmak hem de bu ölümsüz ağaçlara daha çok sahip çıkılmasını sağlamak için yaptığı bu çalışmayı tebrik ediyorum. Biz de gücümüz yettiğince destek olmaya çalıştık\" dedi. 137 LİTRE ZEYTİNYAĞI SATILDI 22 ayrı grup halinde satılan 137 litre zeytinyağı, şu isimler tarafından satın aldı: Şah Tuğrul, Nezih Öztüre, Sönmez Budak, Orhan Yüce, Yahya Koca, Mustafa Karabulut, Ahmet Güney, Sadık Ali Dinç, Süleyman Macar, Veysel Bazan, Sönmez Tezcan, Mehmet Ersay, Hayrettin Ulu, Sercan Ulus, Haydar Işıldak, Sadık Özdemir, Kazım Patlak, Davut Uruz, Hüseyin Enç.