(Görüntülü Haber) Dünyanın en büyük otomobil ve motosiklet fuarı 2018'de Türkiye'de

İSTANBUL, (DHA)- DÜNYANIN en büyük otomobil ve motosiklet fuarı ve festivali \'Festival of Motoring\' Alman Messe, İngiliz Goodwood ve Türk Intecity şirketleri tarafından Eylül 2018\'de Intercity İstanbul Park\'ta düzenlenecek. Intercity İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, \"10 gün sürecek festivale bir milyondan fazla katılımcı bekliyoruz\" dedi. Alman Messe, İngiliz Goodwood ve Türk Intercity şirketleri 2018 Eylül ayında İstanbul Park\'ta dünyanın en büyük otomobil ve motosiklet festivalini düzenleyecek. Dün akşam düzenlenen tanıtım toplantısına Messe Frankfurt adına Başkan Yardımcısı Michael Johannes, Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Goodwood Corporation adına Proje Müdürü James Bebbington ve Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım katıldı. Toplantı öncesi açıklama yapan Vural Ak, \"Bu organizasyonu tek kelimeyle ifade etmek çok zor. Bu bir otomobil ve motosiklet fuarından daha fazlası\" diye konuştu. HEDEF BİR MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ Festivale bir milyondan fazla ziyaretçi beklediklerini ifade eden Vural Ak, \"Bu organizasyonu 2018 Eylül ayında düzenlediğimizde yerli ve yabancı bir milyondan fazla ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz. Bugüne kadar Türkiye\'de yapılmış en büyük ve en çok kişinin katılacağı organizasyon olacak. Güzel olanı her yıl devam edecek. Bu yaptığımız otomobil ve motosiklet fuarı dünyadaki en büyük ve ilk organizasyon olacak. Dünyada otomobil ve motosiklet fuarlarının da yeni bir konsepti olacak. Onun bir başlangıcı olacak\" dedi. Yola çıktıkları firmaların alanında öncü olduğuna da dikkat çeken Ak şöyle devam etti: \"Ortak yola çıktığımız firmalar dünyanın en eski firmaları. Alman Messe 770 yıldır dünyada fuarcılık yapıyor. İngiliz Goodwood 45-50 yıldır bu tarz festivallerde dünyada tek ve rakipsiz. Intercity olarak da biz İstanbul Park\'ı işletiyoruz. Bu 3 büyük oyuncu 10 gün boyunca gençlere, çocuklara ailelere çok şey sunacak. Kimsenin sıkılmaya vakti olmayacak. O süper klasik otomobiller yarışacak. Sadece bakmak için değil burada olan her araba kullanılacak. Elleme, dokunma, uzak dur tarzından bir şey olmayacak. Milyon dolarlık arabalara binecek ve bir şey ödemeyeceksiniz.\" \"TÜRK İZLEYİCİSİ KEYFİNE VARACAK\" Messe Frankfurt olarak geçen yıl Güney Afrika\'da Festival of Motoring\'i düzenlediklerini söyleyen Tayfun Yardım, \"Bu bir otomobil, motosiklet fuarı, yarışı değil. Bu organizasyon bunların hepsi. İçinde konserlerden tutun, gösterilere, dünya rekor denemelerinden, klasik traktörlere kadar motor barındıran her şey olacak. Türk izleyicisinin de keyfine varacağına inanıyoruz\" şeklinde konuştu. \"5 DUYUYA HİTAP EDECEK\" Organizasyonun mottosunun gör, dokun, duy, hisset, tat olduğunu söyleyen Yardım, \"Otomobil fuarında otomobilleri görebilir ama çalıştığını duyamazsınız, dokunamazsınız ve hissedemezsiniz. Bir yarışa gitseniz motorun sesini duyarsınız ama burada da görmeniz, dokunmanız mümkün değildir. Festival of Motoring\'de hem yarışlar olacak hem de yarış sonrası siz otomobillerle yakın olabileceksiniz, burada otomobili satın alabileceksiniz, o otomobili profesyonel pilotlarla deneyimleyeceksiniz\" dedi.