(Görüntülü Haber) Dünyaca ünlü blogger, Gaziantep’e hayran kaldı

Aynur TATTERSALL/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'e gelen dünyaca ünlü blogger Katrina Howe, giydiği yöresel kumaş kutnudan yapılan elbiseyle kenti gezdi. İngiltere’de yaşayan dünyaca ünlü blogger Katrina Howe, Eylül ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilecek Londra Moda Haftası’nda sergilenecek olan kutnu kumaşı hakkında bilgi almak ve Gaziantep\'i yakından tanımak için Fatma Şahin’in davetlisi olarak kente geldi. Dört gün boyunca Gaziantep\'in tarihi ve turistik mekanlarını gezen Howe, şehrin ünlü mutfak müzesinde Gaziantep mutfağı hakkında bilgi alarak, organize edilen baklava pişirme sanatı atölye çalışmasına katıldı. Daha önce Türkiye’nin başka şehirlerinde bulunduğunu ifade eden ünlü blogger, Gaziantep mutfağına hayran kaldı. KUTNU KUMAŞINDAN ELBİSEYİ ÜZERİNDEN ÇIKARMADI Şubat ayında İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Turizm Forumuna da konmacı olarak katılan Katrina Howe, ilk kez geldiği Gaziantep’te yöreye özgü olan kutnu desenli elbisesiyle dolaştı. Tüm dünyada milyonlarca kişinin seyahat tercihine yön veren ünlü bloggerler arasında yer alan Howe, Başkan Şahin’i makamında Doğan Haber Ajansı Londra muhabiri Aynur Tattersall ve Hürriyet Gazetesi yazarı Ayçe Bükülmeyen ile birlikte ziyaret etti. Howe, Gaziantep’te bulunmaktan duyduğu mutluluğu kaydederek, \"Türkiye’de birçok şehri gördüm ama Gaziantep’ten her şeyiyle çok etkilendim. Yediğim yemekler bugüne kadar yediğim en güzel yemeklerdi. Şehrin tarihi ve kültüründen çok etkilendim. Zeugma Mozaik Müzesi harika. Özellikle Çingene kızı mozaiği, Mona Lisa kadar bilinmesini ve tüm dünyanın tanımasını umut ediyorum\" diye konuştu. Bugüne kadar 7 kıtada 99 ülke gezen Howe, seyahati boyunca giydiği kutnu kumaşından yapılmış elbisenin şimdi devam edeceği dünya turunda diğer gittiği ülkelerinde de giyerek hem Gaziantep, hem de kutnu kumaşının dünyada tanıtılması için elinden geleni yapacağını söyledi. \'MEDENIYET, KÜLTÜR, LEZZET VE BARIŞ ŞEHRİ\' Katrina Howe\'u şehirlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Doğan Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Gaziantep’teki çeşitliliğin kendilerine büyük güç verdiğini ifade eden Şahin, bu zenginliği dünyaya tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Dünyanın artık tek tip istemediğini, özgünlük, çeşitlilik ve farklılık istediğini ifade eden Şahin, \"Dünya artık tek tip istemiyor; özgünlük, çeşitlilik ve farklılık istiyor. Buna baktığınız zaman bu bütün kelimelerin içini dolduran yerin Gaziantep olduğunu görüyorsunuz. Çünkü özellikle İpek Yolu’nun getirdiği çok büyük bir medeniyet var burada. Bu akşamdan sabah olan bir medeniyet değil. Dünyanın en eski 20 merkezinden biri burası. Burada bir birikim, hepsinin sonunda bir kültürel miras var. Bunun sonunda farklılık ve farkındalık ortaya çıkıyor. Avrupa’da olmayan Anadolu’nun güzelliğini yeni keşfetmeye başladı dünya. Dikkat çekiyor, çünkü artık damak tadından, aynı yemekleri yemekten usandı. Aynı lezzetten bıktı; başka bir şey denemek istiyor. Başka bir şey deyince Gaziantep’te 500 çeşit yemek var\" dedi. Lezzet başkenti olarak yemek konusunda iddialı olduklarını da sözlerine ekleyen Şahin, \"Lezzet başkenti olarak yemek iddialı olduğumuz bir alan. Çünkü burada birçok medeniyet Fırat üzerinde en güçlü dönemini yaşamış ticaret için bir araya gelenler de mutfağını paylaşmış. Mutfakta çeşitlenince beraberinde lezzeti getiriyor çünkü toprak, güneş, doğa ve ustalık birleşince bu çeşitlilik ve bu lezzete dönüşüyor\" diye konuştu. Londra’da Eylül ayında kutnu kumaşından yapılan giysilerin buradaki defilede yer alacağına da değinen Şahin, Gaziantep’in tanıtımı adına önemli bir etkinlik olduğunu söyledi. Şahin, ünlü bloggerin şehirlerine gelmesinden ayrıca kutnu kumaşından yapılmış bir elbise ile şehri dolaşmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, yabancı gazetecilerin Gaziantep’i dünyanın başka yerlerinde de tanıtmalarının kendileri için büyük anlam ifade ettiğini söyledi.