(Görüntülü Haber) Dünya şampiyonu yüzücüye İBB'den ev hediyesi

İBB Başkanı Uysal: \"Spora erken yaşta başlamak önemli\"

Beytullah Eroğlu: \"Bu tür başarıları getirmeyi hedefliyoruz\"

Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU / İstanbul,(DHA)





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, paralimpik milli yüzücü Beytullah Eroğlu\'na ev hediye edeceklerini açıkladı.



İBB Başkanı Mevlüt Uysal, paralimpik düya şampiyonu milli yüzücü Beytullah Eroğlu\'nu konuk etti. Saraçhane\'de bulunan Başkanlık Binası Etkinlik Salonu\'nda gerçekleştirilen buluşmada İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, dünya şampiyonu yüzücü Beytullah Eroğlu\'na ev hediye edeceklerini ifade etti.



\"SPOR\'A ERKEN YAŞTA BAŞLAMAK ÖNEMLİ\"



Beytullah Eroğlu\'nun İBB sporcusu olarak kendilerini gururlandırdığını ve Türk bayrağını dalgalandırarak madalya elde ettiğini hatırlatan Başkan Mevlüt Uysal, \"Beytullah\'a teşekkür ederiz. Dünya Şampiyonası\'nda iki tane madalya kazandı. 5 kategoride yarıştı inşallah bundan sonra 5\'te 5 yapar. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'un sporcusu olması ayrıca bizim için gurur vesilesi. Büyükşehir olarak sporcularımıza sağladığımız imkanlarla güzel işler yapılıyor. Bu Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde başlattığı ve sonrasında devam eden bir başlangıç. Biz de devam ettireceğiz. Belediyespor, ülkemize 20 yılı aşkın süredir toplamda 1300\'ün üzerinde madalya kazandırmış. Şuanda da Olimpiyatlar, dünya şampiyonaları, güreş ve şimdi de yüzmede madalya getiriyor. İnşallah İBB olarak buna devam edeceğiz. Büyükşehir olarak diyoruz ki spora küçük yaşta başlanmalı. Örnek 6 yaşında başladı, 10 yaşında Türkiye şampiyonu oldu. Arkasından Avrupa, daha sonra ise dünya şampiyonu oldu. O yaşlarda spora başlandığında madalya geliyor. O nedenle biz sadece İBB olarak değil İstanbul\'da tüm gençlerin spor yapma imkanı sağlama adına bütün okullarımızın bahçesine spor salonları yapacağız. 184 okulun salonunu yaptık. Bahçesinde spor salonu olmayan okul kalmayacak. Mahallerimizde okullardan bağımsız olarak yüzme salonu ve kompleksiyle spor salonu olacak ve İstanbul halkının genç yaşta sporla buluşmasını ve devamında da ülkemizin sporda iyi bir noktaya gelmesi adına Büyükşehir adına görevimiz olduğunu düşünüyoruz\" dedi.



\"GELENEĞİMİZİ DEVAM ETTİREREK BİR EV SÖZÜ VERİYORUZ\"



Emek veren herkese teşekkür eden Mevlüt Uysal, \"Emeğinin karşılığını veren Beytullah kardeşimiz oldu teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak şampiyonlarımıza daire hediye geleneğimiz var. Aynı geleneğimizi devam ettiriyoruz. Sizin huzurunuzda geleneğimizi devam ettirerek bir ev sözü veriyoruz. Kısa sürede anahtarı teslim etmiş olacağız. Bu, şu manaya geliyor; madalya geldikçe aynı şekilde bunu devam ettireceğiz temennimiz şu ki madalyalarımız çoğalsın bu madalyayla ülke insanlarımız gururlansın. Bu başarı İstanbul halkının başarısı demektir. Ben, İstanbul halkı adına tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Az önce konuştuk ve önümüzdeki şampiyonada 5 dalda 5 madalya sözü verdi. Şimdi 5 dalda 2 madalya geldi. İnşallah kendisi başarır ve gururlarınız diyorum ve teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.



\"BU TÜR BAŞARILARI GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ\"



Meksika\'da 29 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonası\'nda altın madalya kazanarak Türkiye\'ye bu dalda ilk dünya şampiyonluğunu getiren Beytullah Eroğlu ise \"Çok sağ olun sizler de beni onurlandırdınız. Bu kadar büyük bir organizasyonla yaptığımın farkına vardınız. Bu bilinçle bundan sonraki şampiyonlara hazırlanarak inşallah bu tür başarıları getirmeyi hedefliyoruz teşekkür ederiz\" şeklinde konuştu.