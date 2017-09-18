(Görüntülü Haber) Dünya Şampiyonu U23 Milli Voleybol Takımı yurda döndü (2)

Sercan SAPANATAN-Olgucan Kalkan-İstanbul-DHA 2017 FIVB U23 Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde Slovenya\'yı 4-0 yenerek Dünya Şampiyonu olan U23 Kadın Voleybol Milli Takımı yurda döndü. Atatürk Havaalanı\'na inen Ay-Yıldızlılar, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF yöneticileri ve sporcuların aileleri tarafından alkışlarla karşılandı. U23 Dünya Şampiyonası Finalleri\'nde oynadığı 7 maçtan 6\'sını kazanarak zafere ulaşan U23 Milli Takımı\'nda açıklamalarda bulunan Asuman Karakoyun ise, \"Şampiyonuz ve mutluyuz. Çok zorlu bir gruptan çıktık. Turnuvaya iyi başlayamadık, bizim için zorlu bir süreçti. Ama sonu güzel bitti. Bunu açıklayacak başka kelime bulamıyorum. Karşılanacağımızı biliyorduk. Ama bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Sizler de bizim hep yanımızda oldunuz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz\" ifadelerini kullandı. HANDE BALADIN \"MUTLU VE GURURLUYUZ\" Turnuvada gösterdiği performans ile \"En değerli oyuncu\" (MVP) ödülünü kazanan Hande Baladın \"Mutlu ve gururluyuz. Milli takım forması altında böyle bir başarı elde edebilmek bizim için çok önemli. Ülkemiz adına çok önemli. Ödül aldığım için de ayrıca mutluyum. Aslında MVP ödülünü beklemiyordum. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik kadroya, bizi destekleyen tüm Türk halkına teşekkür ediyorum\" dedi. MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ \"ÇOK GÜZEL BİR ŞEY\" Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise \"Tabi ki çok güzel bir şey. Çok emek sarfedilerek buraya gelindi. Bu takımla gecesini gündüzünü geçiren teknik ekibe, oyunculara herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Bugün bir ilki gerçekleştirdiler. Daha önce ev sahibiyken final oynama şansını yakalamıştık. Bu Şamapiyona\'da ev sahibi Slovenya\'dı. Takımımız oraya kadar namağlup gelen bir takıma karşı sahaya çıktılar. Ve orada finale tesadüf olarak gelmediklerini gösterdiler. 4-0 gibi net bir skorlarla da ülkemize Dünya Şampiyonluğunu kazandırdılar\" diye konuştu.