T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Dünya Şampiyonu U23 Milli Voleybol Takımı yurda döndü (2)

Sercan SAPANATAN-Olgucan Kalkan-İstanbul-DHA 2017 FIVB U23 Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde Slovenya'yı 4-0 yenerek Dünya Şampiyonu olan U23 Kadın Voleybol Milli Takımı yurda döndü

18 Eylül 2017 19:04

Sercan SAPANATAN-Olgucan Kalkan-İstanbul-DHA 2017 FIVB U23 Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde Slovenya\'yı 4-0 yenerek Dünya Şampiyonu olan U23 Kadın Voleybol Milli Takımı yurda döndü. Atatürk Havaalanı\'na inen Ay-Yıldızlılar, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF yöneticileri ve sporcuların aileleri tarafından alkışlarla karşılandı. U23 Dünya Şampiyonası Finalleri\'nde oynadığı 7 maçtan 6\'sını kazanarak zafere ulaşan U23 Milli Takımı\'nda açıklamalarda bulunan Asuman Karakoyun ise, \"Şampiyonuz ve mutluyuz. Çok zorlu bir gruptan çıktık. Turnuvaya iyi başlayamadık, bizim için zorlu bir süreçti. Ama sonu güzel bitti. Bunu açıklayacak başka kelime bulamıyorum. Karşılanacağımızı biliyorduk. Ama bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Sizler de bizim hep yanımızda oldunuz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz\" ifadelerini kullandı. HANDE BALADIN \"MUTLU VE GURURLUYUZ\" Turnuvada gösterdiği performans ile \"En değerli oyuncu\" (MVP) ödülünü kazanan Hande Baladın \"Mutlu ve gururluyuz. Milli takım forması altında böyle bir başarı elde edebilmek bizim için çok önemli. Ülkemiz adına çok önemli. Ödül aldığım için de ayrıca mutluyum. Aslında MVP ödülünü beklemiyordum. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik kadroya, bizi destekleyen tüm Türk halkına teşekkür ediyorum\" dedi. MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ \"ÇOK GÜZEL BİR ŞEY\" Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise \"Tabi ki çok güzel bir şey. Çok emek sarfedilerek buraya gelindi. Bu takımla gecesini gündüzünü geçiren teknik ekibe, oyunculara herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Bugün bir ilki gerçekleştirdiler. Daha önce ev sahibiyken final oynama şansını yakalamıştık. Bu Şamapiyona\'da ev sahibi Slovenya\'dı. Takımımız oraya kadar namağlup gelen bir takıma karşı sahaya çıktılar. Ve orada finale tesadüf olarak gelmediklerini gösterdiler. 4-0 gibi net bir skorlarla da ülkemize Dünya Şampiyonluğunu kazandırdılar\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sercan SAPANATANOlgucan KalkanİstanbulDHAFIVB U23 Dünya VoleybolSlovenyaDünyaU23 Kadın Voleybol Milli TakımıAtatürk HavaalanıAyYıldızlılar Türkiye Voleybol Federasyonu TVF Başkanı Mehmet AkifTVFU23 DünyaFinalleriU23

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24