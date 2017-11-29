(Görüntülü Haber) Dünya şampiyonu güreşçiye memleketi Siirt'te coşkulu karşılama

Turan KOYUNCU - Mehmet Yücel DURAK / SİİRT, (DHA) Polonya\'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası\'nda 48 kiloda altın madalya kazanan Evin Demirhan, memleketi Siirt\'te büyük bir coşku ile karşılandı. Polonya\'nın Bydgoszcz kentinde 20-26 Kasım tarihlerinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası\'nda kadınlar müsabakaları yapılan finalinde 48 kiloda Evin Demirhan rakibi Ritu Ritu’yu finalde 4-4 sona eren maçta sayı averajıyla yenerek dünya şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu olduktan sonra bugün memleketi Siirt\'e gelen Evin Demirhan, büyük bir coşku ile karşılandı. İstanbul\'dan, Batman\'a uçakla gelen Evin Demirhan\'ı burada sporcu arkadaşları ve Gençlik İl Müdürlüğü yetkilileri karşıladı. Yaklaşık 50 araç konvoyu ile Batman\'dan Siirt\'e kara yolu ile gelen Evin Demirhan\'ı, Vali Vekili Bünyamin Kuş karşıladı. Hükümet konağında karşılanan dünya şampiyonu Evin Demirhan\'ı karşılayan Vali Yardımcısı Kuş, Demirhan\'ın aldığı başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirterek, \"Sporcumuz Evin Demirhan büyük bir başarıya imza atarak bizleri gururlandırdı. Biz kendisini kutluyoruz ve başarılarının devamı bekliyoruz\" dedi. Vali Vekili Bünyamin Kuş, daha sonra Dünya şampiyonu olan Evin Demirhan\'a tam altın takarak ödüllendirdi. Siirt Valiliği\'ne yaptığı ziyaretin ardından Siirt Belediyesi\'ne geçen Demirhan\'ı burada da Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad karşıladı. Demirhan\'ı kutlayan Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad, sporcuya 3 bin lira yazılı bir çek vererek, sporcuyu başarısından dolayı kutladı.