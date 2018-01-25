T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Dünya şampiyonasına Erzincan'da hazırlanıyorlar

Coşkun MENEKERZİNCAN, (DHA) Fransa ve İtalya'da yapılacak dünya dağ kupası ve şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek dağ kayağı sporcuları, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde kampa girdi

25 Ocak 2018 18:56

Coşkun MENEKERZİNCAN, (DHA)
Fransa ve İtalya\'da yapılacak dünya dağ kupası ve şampiyonasında Türkiye\'yi temsil edecek dağ kayağı sporcuları, Erzincan Ergan Kayak Merkezi\'nde kampa girdi. Bir hafta sürecek Milli Takım aday kampında 16 sporcu, 2 bin metre yüksekliğindeki parkurlarda çalışıyor.
Türkiye\'de ilk defa Ergan Dağı Kayak Merkezi\'nde yapılan Dağ Kayağı Dünya Kupası sonrası, Erzincan, dağ kayağı sporcularının vazgeçilmez adresi haline geldi. Dünya Dağ Kayağı Federasyonu tarafından gelecek aylarda Fransa ve İtalya\'da düzenlenecek şampiyonalarda Türkiye\'yi temsil edecek sporcular, Milli Takım seçmeleri için Ergan Kayak Merkezi\'nde antremanlarını sürdürüyor. Her gün düzenli antrenman yapan sporcular, zaman zaman 2 bin metrenin de üzerindeki yükseklikte çalışıyor. 16 sporcu, özel oluşturulan parkurlarda dereceye girme mücadelesi veriyor.
Dağ Kayağı Milli Takım Antrenörü Yılmaz Ünal, aday kampında dereceye girerek seçilecek sporcuların önce Fransa\'da yapılacak Dağ Kayağı Dünya Kupası yarışmasına katılmaya hak kazanacağını daha sonra ise İtalya\'da gerçekleşek Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil edeceğini ifade etti. Ünal, Dağ kayağının olimpik oyunlara alınması bu spor dalını oldukça önemli konuma getirmiştir. Federasyon olarak da bunun önemine binaen oldukça yoğun kamplarımız, çalışmalarımız devam ediyor. 16 sporcumuzla her gün 6-7 saatlik çalışmalarımız sırasında zorlu parkurlarda mücadele ederek hazırlanıyoruz diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Coşkun MENEKERZİNCAN DHA FransaTürkiyeErzincan Ergan Kayak MerkeziBirMilli TakımErgan Dağı Kayak MerkeziDağ Kayağı Dünya KupasıErzincanDünya Dağ Kayağı FederasyonuFransaErgan Kayak MerkeziHerDağ Kayağı Milli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24