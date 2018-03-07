(Görüntülü Haber) Dünya futsal şampiyonasına okulun asfalt zeminli sahasında hazırlanıyorlar

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Kepez Atatürk Anadolu Lisesi\'nin futsal takımı oyuncuları, salonda hiç çalışmadan okul bahçesinin asfalt zemininde antrenman yaparak Türkiye birincisi oldu. Yırtık fileli, paslanmış kale direkleri olan zeminde çalışmalarını sürdüren şampiyon öğrenciler, Türkiye\'yi temsil edecekleri Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası\'nda kupa hedefliyor. Antalya\'nın Kepez ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi\'ne 5 yıl önce atanan beden eğitimi öğretmeni Zafer Düğenci, okul futbol takımı kurmayı planladı. Öğrenciler arasında tarama yapan beden eğitimi öğretmeni, futbol takımı için yeterli oyuncu sayısına ulaşamadı. Futbol takımı için fikrini aldığı öğrencileriyle düşüncelerini paylaşan beden Düğenci, oyuncu sayısının daha az olması nedeniyle futsal (salon futbolu) takımı oluşturdu. Okulun futsal takımı ilk iki yılında aralıksız antrenman yaparak, müsabakalara katıldı. ASFALT ZEMİNDE ANTRENMAN Okulun salonu olmaması nedeniyle bahçedeki asfalt zemini futbol sahasına dönüştüren beden eğitim öğretmeni ve öğrencileri, sıcak ya da yağmurlu havaya aldırış etmeden çalışmalarına devam etti. Paslanmış direkleri, yırtık fileli kalesi bulunan asfalt sahada antrenman yapan Atatürk Anadolu Lisesi Futsal Takımı oyuncuları, yoğun çalışmalarının ardından geçen sene il birinciliği ve Türkiye ikinciliğini kazandı. Öğrencilerin futbola yönelmeye başlamasının ardından eğitimlerine daha da motive olması, ders notlarına da olumlu yansıdı. SALONDA ÇALIŞMADAN TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU Beden eğitimi öğretmeni Zafer Düğenci antrenörlüğünde, yardımcı antrenör Gülay Deran Alp Turhanoğlu\'nun desteğiyle okul bahçesindeki asfalt zeminde antrenman yapan futbolcular, Türkiye şampiyonasına katıldı. Salonda hiç antrenman yapmayan Atatürk Anadolu Lisesi futbolcuları, 14-18 Şubat Zonguldak\'ta finali oynanan Liseler Arası Erkekler Futsal Türkiye Şampiyonası\'nda birincilik kupasını kazandı. DÜNYA ŞAMPİYONASINDA TÜRKİYE\'Yİ TEMSİL EDECEK Türkiye Okul Sporları Federasyonu\'nun Liseler Arası Erkekler Futsal Türkiye Şampiyonu unvanının sahibi Kepez Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, 13-21 Mart\'ta İsrail\'de yapılacak ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası\'na katılma hakkı elde etti. Türkiye birinciliği başarısını bir adım ileri taşıyıp dünya şampiyonluğunu kazanmak isteyen futsal takımı oyuncuları, asfalt zeminde antrenman yaparak şampiyona hazırlıklarına devam ediyor. Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, şampiyonada D grubunda Brezilya, Gürcistan ve Tayvan ile karşılaşacak. \'DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU İSTİYORUZ\' Okul futsal takımının kaptanı Azad Candan, beden eğitimi öğretmeninin oluşturduğu takımda arkadaşlarıyla çok çalışıp, Türkiye şampiyonluğunu kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri olarak dünya şampiyonasında Türkiye\'yi temsil edecekleri için gurur duyduklarını dile getiren Azad Candan, \"Futsal salonda oynanan bir spordur ancak okulumuzun salonu olmadığı için bahçede asfaltta antrenman yapıyoruz. Takım kurulduktan sonra iki yıl çok çalıştık. Sonrasında il birinciliği ile Türkiye ikinciliği kazandık. Bu bizim kendimize güvenimizi artırdı. Bu sene Türkiye şampiyonu olduk. Dünya şampiyonasına katılacağız. Asfalt bahçede antrenman yaparak hazırlanıyoruz. Dünya şampiyonasında birincilik kazanmak istiyoruz. Asfalt zeminde antrenman yapmak çok zor. Antrenmanda çok dikkat ediyoruz. Sakatlanmalar da yaşıyoruz, önceden bir arkadaşımızın kolu kırılmıştı, asfalt sert olduğu için düşünce yaralanmalar da oluyor. Salon olmadan asfaltta çalışmak çok zor olsa da dünya şampiyonasında hedefimiz Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil edip, şampiyonluk kupasının sahibi olmak\" diye konuştu.