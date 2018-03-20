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(Görüntülü Haber) Düldül Dağı zirvesinde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

İbrahim EMÜL -OSMANİYE, (DHA) Osmaniye'nin Düziçi İlçesindeki Düldül Dağı zirvesine gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü sırasında ayağı burkularak mahsur kalan Ali Kubilay Enni, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ta

20 Mart 2018 19:25

İbrahim EMÜL -OSMANİYE, (DHA) Osmaniye\'nin Düziçi İlçesindeki Düldül Dağı zirvesine gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü sırasında ayağı burkularak mahsur kalan Ali Kubilay Enni, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı. Fotoğraf çekmek ve tırmanış yapmak üzere Düldül Dağında yürüyüşe çıkan Enni, zirveye ulaştığında dengesini kaybederek ayağını burktu. Yürümekte güçlük çeken vatandaş, AFAD çağrı merkezini arayarak yardım istedi. UMKE ve Osmaniye AFAD Ekibi, Düldül Dağı\'nda Enni\'nin bulunduğu yere uzun süreli bir tırmanış sonrasında ulaştı.Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı zor koşullarda taşıma yöntemleri ile 2 saatlik yürüme mesafesinden indiren ekipler yaralıyı saat 20.00\'de Ambulans ekiplerine teslim ettiler. Düziçi Devlet Hastanesi\'nde tedavisi yapılan Ali Kubilay Enni, UMKE Ekip Sorumlusu Mehmet Ali Bolat, UMKE personeli Ferhat Atsız ve AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Mehmet Yergin\'e teşekkür etti.

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