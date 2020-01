(Görüntülü Haber) Düğün davetiyeleri; yeşeren kalem

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çiğli İlçesi’nde, evlilik hazırlığı yapan 32 yaşındaki Gökçe Ekim Öztürk ile aynı yaştaki Mehmet Can nikah davetiyelerini yeşeren kalemden hazırladı. Davetiyelerinin boşa gitmesini istemeyen çiftin hazırladığı davetiye içindeki kalem, kullanıldıktan sonra toprağa gömülüyor ve filizlenip çiçek açıyor. Çiğli’de yaşayan ve düğün organizasyonu işiyle uğraşan Gökçe Ekim Öztürk ile özel bir şirkette satış uzmanı olarak çalışan Mehmet Can, 22 Ekim\'de yapacakları nikah töreni için hazırlanacak davetiyenin farklı olmasını istedi. Çift, çöpe atılmaması için farklı bir düğün davetiyesi tasarladı. Ayrıca kendi nikah davetiyesinin farklı olmasını isteyen Öztürk’ün aklına, \'yeşeren kalem\' geldi. Dışarıdan normal bir kalem gibi görünün yeşeren kalem, kullanıldıktan sonra toprağa gömülünce filizlenip, kadife çiçeği açıyor. 22 Ekim Pazar günü Çiğli Belediyesi Nikah Salonu’nda dünya evine girecek olan Öztürk ve Can davetiyelerini yakınlarına ve arkadaşlarına dağıttı. \'AMACIM ÇEVREYE FAYDALI OLMAK\' Düğün organizasyonu işiyle uğraştığı için kendi düğün davetiyesinin farklı olmasını isteyen Öztürk, \"Bu pazar nikah törenim var. Standart davetiyeleri kullanmaktansa daha çevreci işe yarayan, farklı bir şey yapmak istedik. Ben düğün organizasyonu işi yapıyorum. Bana da yakışan böyle bir şeydi. Yeşeren kalemi düğün davetiyesi yapmayı düşündüm. Bu kalem kısaldığında toprağa dikiliyor. Ucundaki tohumlar su verildiğinde çiçek olarak geri çıkıyor. Davetiyemin çöpe gitmesini istemiyorum. Farklı olmasını istedim. Dış kabı da kitap ayracı olarak kullanılıyor. Dağıttığım arkadaşlardan farklı tepkiler aldım. İlk önce ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Anlattığımda ise çok hoşlarına gitti. Düğün davetiyemle çevreye bir faydam olsun istedim. Bu davetiye ile birlikte aşkımız gibi davetiyemizin de yeşermesini istiyorum. Herkesi pazar günü nikahıma bekliyorum\" dedi. Gökçe Ekim Öztürk’ün davetiye verdiği arkadaşı Özlem Balcı ise, davetiyeyi ilk aldığı zaman şaşkınlık yaşadığını belirterek, \"Ekim benim eski bir arkadaşım. Davetiyeyi getirdiği zaman çok şaşırdım. Biz alışmışız süslü büyük davetiyelere. Ne olduğunu sordum ve bana anlattı. Çok hoşuma gitti. Örnek olması bakımında da güzel bir davetiye olmuş. Kitap okuyan biri olarak da dış kabı kitap ayracı olarak kullanılıyor. Böylece davetiye çöpe gitmemiş oluyor. Bu davetiye nikah şekeri olarak bile dağıtılabilir\" dedi.