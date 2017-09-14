T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Düğün bahşişi için canlarını tehlikeye atıyorlar

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da bahşiş için düğün aracının önüne atlayan çocuklar hayatlarını da tehlikeye atıyor

14 Eylül 2017 13:54

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da bahşiş için düğün aracının önüne atlayan çocuklar hayatlarını da tehlikeye atıyor. Ölüme davetiye çıkaran o anlar, yürekleri ağza getirdi. Şehzadeler İlçesi Ulupark yolu üzerinde kaydedilen görüntüler, çocukların bahşiş için canını hiçe saydığını ortaya koydu. Hareket halinde olan gelin ve damadın içinde bulunduğu otomobili gören bir grup çocuk, önce aracın peşinden koşmaya başladı. Gelin aracının önüne geçmeyi başaran çocuklardan biri, sürücünün duraksamasının ardından aracın üstüne çıktı. Sürücünün hareket etmesine ve tepki göstermesine rağmen aracın üstünden inmeyen çocuk, yaklaşık 200 metre otomobilin üstünde gitti. Bir süre sonra aracı durdurup, üstünden inmeyen çocuğa sürücü tepki gösterdi. O sırada yan yoldan gelen polis aracını gören çocuk hızla uzaklaştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nermin UÇTUMANİSA DHA MANİSAUluparkHareketGelinSürücününBir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24