(Görüntülü Haber) DSP Genel Başkanı Aksakal: Hükümetin yaptığı şey halkın gazını almak

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi\'nin bağımsızlık referandumuna karşı hükümetin tutumunu eleştirerek, \"AKP hükümeti ve iradesinin yaptığı şey sadece halkın gazını almak, olası tansiyonu kontrol etmek ve bu milleti sonuca razı olur hale getirmektir\" dedi.



Zonguldak\'ta parti teşkilatını ziyaret eden DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Bölgemizde sözde bağımsız bir devlet yapılanması içinde olduğunu hiçbir dönem saklamayan aşiret ağası uluslararası platformlarda Türkiye’den daha etkin bir rol gösterisi içinde\" dedi. Hükümetin tavrını eleştiren Aksakal, \"Kuzey Irak’ta sözde bağımsızlık için referandum yapan bu peşmerge başına karşı koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti parmak sallayarak, yaptırım tehditleri savurarak tepki veremez. Türkiye Cumhuriyeti devletinin başındaki kişi \'Bir gece ansızın gelebiliriz\' diyemez, bir gece geldiğini görürler. Türkiye Cumhuriyeti devletinin başındaki kişi \'Vana bizim elimizde kapatırsam aç kalırsınız\' diyemez, derhal kapatır. Biz Bülent Ecevit\'in talebeleri olarak bunu böyle biliriz\" dedi.



Aksakal, Türk halkının bu gidişe razı olmayacağını, parti olarak da bunu asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Aksakal, şöyle konuştu:



\"Yaşadığımız süreç ve içinde bulunduğumuz manzarada üzülerek belirtmeliyim ki Türkiye olarak herhangi bir etki gücümüz yoktur. 15 yıl önce göreve getirildiklerinde bu sürecin yaşanacağını ve bugün mukadder görünen sonuçların gerçekleşeceğini bilerek misyon üstlenen AKP hükümeti ve iradesinin yaptığı şey sadece halkın gazını almak, olası tansiyonu kontrol etmek ve bu milleti sonuca razı olur hale getirmektir. Türkiye ve bu millet sahipsiz değildir. Demokratik Sol Parti halkın sığınabileceği en güvenli limandır. Bunu herkes bilmelidir. Gün gelecek, devran dönecek, bizden teslim aldığınız kutsal emaneti Türkiye Cumhuriyeti devletini, tekrar bize teslim edeceksiniz.\"