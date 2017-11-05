(Görüntülü Haber) DSP, Bülent Ecevit'i andı; katılmayanlara sitem edildi

İZMİR, (DHA) - ESKİ başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 11\'inci yılında, İzmir\'in Buca ilçesinde adının verildiği ve heykelinin bulunduğu parkta anıldı. Demokratik Sol Parti (DSP) Meclisi üyesi Selçuk Karakülçe, 25 kişinin katıldığı anma etkinliğinde konuşarak, \"Kendisinin yetiştirdiği bir yığın arkadaşını maalesef buralarda görememekten; onun mirasıyla bir yerlerde olanların, İzmir ilinin yetkilerinin burada olmamasını şiddetle eleştiriyorum\" dedi. DSP\'nin Onursal Genel Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit, ölümünün 11\'inci yıl dönümünde, İzmir\'in Buca ilçesinde heykelinin de bulunduğu Bülent Ecevit Parkı\'nda anıldı. Parti bayraklarıyla süslenen parkta, Ecevit\'in heykelinin önüne \'DSP İzmir İl Başkanlığı\' yazılı çelenk konuldu. Partinin İzmirli il ve ilçe yöneticilerinin yer aldığı toplam 25 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anma töreninde konuşan DSP PM Üyesi Karakülçe, törene katılmayanları eleştirdi. Karakülçe, şunları söyledi: \"Ecevit\'in mirasına tek sahip çıkan il başkanı, tek sahip çıkan parti olmatan gurur duyuyoruz. Ecevit, bilgi birikimiyle Atatürk\'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli devlet adamlarından biri olma vasfına sahiptir. Kendisinin yetiştirdiği bir yığın arkadaşını maalesef buralarda görememekten; onun mirasıyla bir yerlerde olanların, İzmir ilinin yetkilerinin burada olmamasını ağır bir dille şiddetle eleştiriyorum. Bun çok önemli bir nokadır. Ecevit\'in yarattığı ideoloji, Atatürk devrimlerinden sonra işin sosyal boyutudur. İşçi hakları, kadın hakları, eğitimde yaratılan kazanımlar, bugünkü iktidarın dayatmasıyla bütün bu değerler yitirilmiştir. Böylesine büyük bir devlet adamına \'Kıbrıs fatihi\' diyoruz. ABD emperyalizmine \'dur\' demiş biridir. Ona çok rahatlıkla \'hak ve hakkaniyet adamı\' da diyebiliriz. Onun duruşuyla ilgili kimse, bir tek laf etmek isterse önce kendi kimliklerini sorgulamak zorundadır. Geçmişleriyle övünenler, Ecevit\'in nasıl bir ecdad olduğunu bilmek zorundadır. Ecevit, ne kimsenin önünde eğilmiş ne ceket iliklemiştir. Elinden gelen gayreti, bilgisini, birikimini teslim etmiş Atatürk\'ten sonraki ikinci adamdır. Varsa birisi çıksın, göstersin. Yolumuz uzun, işimiz zor; ama hayatta hiçbir şey kolay olmadı. Bu siyasi irade, kolay örülmedi. Bu dava, Abdullah Öcalan\'ın teslimiyle iktidar olmuş bir dava değildir. DSP, gerçek solculuktur, gerçek milliyetçiliktir, gerçek demokrasi anlayışıdır. Ecevit\'ten başka Türkiye\'de solu iktidar yapabilen yoktur. Bugün iki dudağının arasında küçücük anmayla bugünü geçiştirenleri kınıyorum.\" Bülent Ecevit\'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla partisinin İzmir İl Başkanlığı binasının önünde de lokma döktürülerek, çevredekilere dağıtıldı.