(Görüntülü Haber) Drone hırsızları yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) İstanbul\'da aynı kargo şirketinin 6 ayrı şubesine giderek, sahte kaşe ve faturalarla farklı firmalara gelen elektronik eşyaları teslim alan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 450 adet cep telefonu, 9 adet drone ve çok sayıda cep telefonu aksesuarını bu yöntemle çaldıkları tespit edidi. İstanbul polisi çeşitli ilçelerde bulunan kargo şubelerine giderek kendilerine kargo geldiğini belirtip, sahte firma kaşesi ve faturası gösterek gelen malları sanki kendilerininmiş gibi çalan hırsızlık şebekesi üyelerini yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan incelemede şüphelilerin ilk işlerini 19 Mayıs 2017 tarihinde Kartal\'da gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin aynı yöntemi izleyerek 6 kargo bürosundan binlerce liralık mal çaldıkları belirlendi. Çalınanlar arasında cep telefonları, dronelar ve cep telefonu ve bilgisayar aksesuarlarının olduğu belirtildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirliği ekipler kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri Esenler\'de bir eve yaptıkları baskında gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte çaldıkları cep telefonlarından 306\'sı ele geçirildi. Şüpheliler Sedat G.(32) ile İrfan Ç.(39) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguyla alındı. Şüphelilerin kargo dağıtımı yapan büroları, merkezden arıyormuş gibi yaparak, o gün dağıtacakları kargoları ve sahiplerini öğrendikleri daha sonra sahte belgeler hazırlayarak malları teslim aldıkları tespit edildi. Asayiş Şube deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sedat G. tutuklanırken İrfan Ç. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.