(Görüntülü Haber) Dron Golf Şampiyonası'nı Kaymer ve Lowry kazandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)





Turkish Airlines Open golf turnuvası kapsamında gerçekleştirilen aktivelerden biri olan Dron Golf Şampiyonası\'nın kazananı Kaymer ve Lowry oldu.



Antalya Belek\'teki Regnum Carya Golf ve Spa Resort otelde devam eden Turkish Airlines Open\'da düzenlenen aktivitelerden biri olan ve bu yıl da ikincisi düzenlenen \'Dron Golf Şampiyonası\' çekişmeli görüntülere sahne oldu.



Bu yılki müsabakada Martin Kaymer, Shane Lowry ile Ian Poulter, Henrik Stenson ikili gruplar halinde karşı karşıya geldi. Organizasyon sonunda Kaymer ve Lowry ikilisi \"Dron golf şampiyonluğuna\" ulaştı.



Aynı mücadeleyi, bundan tam bir sene önce, Andrew \'Beef\' Johnston ve Danny Willett\'i ekarte eden, dünyanın eski bir numarası, Lee Westwood kazanmıştı.



Bir villanın çatısındaki başlangıç noktasında hazır bulunan yarışmacıların dronlarını zorlu parkuru geçecek şekilde yönlendirerek, topu deliğe hedefleyerek çimlere bıraktıkları yarışmada, saha geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Regnum Carya Golf ve Spa Resort\'un ikonik 16. deliği oldu.



Kaymer ve Lowry\'e, Türk Hava Yolları Business Class bileti ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu takdim etti.



Galibiyetle ilgili konuşan turnuva şampiyonlarından Kaymer, \"Evimde her zaman bulunmasını istediğim bir kupaydı ve sonunda oldu. Kupayı başarılı partnerimle birlikte kazandık ve bence seneye tekrar denemeliyiz\'\' dedi.



Turnuvayı ikinci olarak tamamlayanlardan Stenson ise, \"Dron\'dan topu düşürmeden atış yapmak oldukça zordu. Sonunda yavaş oynama cezası aldık ve oyunu Martin ve Shane kazandı\" diye konuştu.



Yarışmayı yorumlayan Türk Hava Yolları Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu ise, \"İkinci kez düzenlediğimiz Dron Golf Şampiyonası\'nın kazananları Kaymer ve Lowry\'i tebrik ediyoruz. Golf becerilerini destekler türden bir pilotluk becerisine de sahip olduklarını bu sayede görmüş olduk. Bu yıl da yine eğlenceli görüntülere sahne olan yarışma, heyecan verici Turkish Airlines Open finaline hazırlanan oyuncular için oldukça keyifli bir motivasyon oldu\" ifadelerini kullandı.