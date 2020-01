(Görüntülü Haber) Dr. Sarıyıldız: "Kanser tedavisinde sıfır yan etkiye bir adım daha yaklaşıldı"

Can Mert Şimşek/Ankara, 28 Eylül (DHA) MEDİCANA Sağlık Grubu\'nun, Ankara Hastanesi\'nde kullanmaya başladığı Versa HD cihazların tanıtım toplantısında konuşan Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, kanser tedavisinde sıfır yan etkiye bir adım daha yaklaşıldığını söyledi. Kanserin tanı ve tedavisinde kullandığı teknolojik altyapıyı yenileyen Medicana International Ankara Hastanesi, küçük lezyonları bile daha erken, daha yüksek güvenle daha düşük doz ile görüntüleyebilen Discovery IQ PET /CT ile solunum ayarlı radyoterapi yapabilen ve ikincil kanser oluşum riskini en aza indirebilen Versa HD cihazları tanıtmak için basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Medicana International Ankara Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kaan Oysul, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünlü ve Medicana International Ankara Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Nalan Can katıldı. \"Kanser tedavisinde yeni bir umut ışığı\" Kanserin tanı ve tedavisinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen yeni nesil teknolojilerle hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, “Ankara\'da açıldığı günden bu yana multidisipliner tedavi yaklaşımı ve tıbbın tüm dallarında sahip olduğu güçlü hekim kadrosu ile teknolojiyi takip ederek hizmet veren hastanemiz kanser tedavisinde ön plana çıkmıştır. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 850 bin hastamıza sağlık hizmeti verdik. Yaklaşık 15 bin hastamıza kanser hücresini lokalize ederek tedavi planlaması sağlayan PET CT görüntüleme hizmeti sunduk. Yaklaşık 12 bin hastamız da hastanemizde radyoterapi (ışın) tedavisinden faydalandı. Bu hizmetleri verirken en yüksek teknoloji ile çalışmak en büyük arzumuz. 2008 yılından bu yana SGK ödemelerinde artış olmadığı halde hastalarımıza en iyi hizmeti verebilmek için yatırım yapmaya devam ediyoruz. Üstelik bu cihazlarla yapılan işlemlerde SGK kapsamında ilave ücret almaksızın hizmet veriyoruz. Bugüne kadar Türkiye\'nin kanser hastalığıyla mücadelesine destek olan Medicana Ankara Hastanesi, Discovery IQ PET /CT ve Versa HD cihazlarıyla etkin tanı ve tedavinin yanı sıra hasta konforu öncülüğünde hizmet vermeye devam ediyor olmaktan gurur duyuyor\" dedi. “Hastalarımız konfordan ve yenilikten hoşnutlar” Toplantı sonrası yapılan özel açıklamada, yeni cihaz ile tedavi bittiğinde herhangi bir yan etki oluşmaması ve tekrarlayabilecek kanser riskinin azalmasına dikkat çeken Sarıyıldız, “Aslında bu teknolojiyi basamaklı olarak uygulamaya aldık şöyle söyleyebilirim, ilk olarak Ocak ayında bir makinemizi değiştirdik. Çünkü uzun Teknik olarak yerleştirme ve ayarlama zamana ihtiyacı olan bir sistem. İkinci makinemizde Haziran ayı itibariyle devreye girdi ve hastalarımıza ocak ayından itibaren bu makine ile tedaviye almaya başladık. İki tane radyasyon onkolojisi cihazı ile yolumuza devam ediyoruz. Hastalarımızın memnuniyeti hemen etkilendi konuyla ilgili tabi şöyle söyleyeyim Aslında hastalarımız konfordan yenilikten alanın hoşluğundan şu anda hoşnutlar. Alanda Ferah tedavi olabilmekten mutlular ama daha önemlisi esas memnuniyetleri bu tedavileri bittikten sonra herhangi bir yan etki oluşmaması ve ileri iki dönemde onlara ciddi kaygılandıran tekrarlayabilecek kanser riskinin azalmış olması konusunda bilgilendirilmiş olmaları. Bu makinede tedavi olmaları nedeniyle ilerleyen dönemlerde daha da memnun olacaklar” diye konuştu. “Tedavi süresi yarı yarıya azaldı” Tedavi süresinin yarı yarıya azaldığını ve aynı sürede bir hastayı tedavi ederken yeni cihaz ile iki hastayı birden tedavi edebildiklerini dile getiren Sarıyıldız, “İki tane cihazdan bahsettin biliyorsunuz. İki farklı yatırımdan bahsettik. Tanı için kullandığımız pet ct cihazımızın her bir vaka da 15 dakika tedavi kısaltması mevcut. Buda eski makine ile bir hasta tedavi ederken bu makine ile iki hasta tedavi ediyoruz demek. Hastanın tedavisini planlaması imkanın sağlanabilmesi demek. Ama Radyasyon onkolojisi için aldığımız sistemler için zamanlama her hastalığa göre değiştiği için hani bu konuda benim cevap vermem çok doğru olmayabilir. Türkiye sağlıklı değişim politikası ile birlikte 2002 yılından beri gerçekten sağlıkta çağ atlamış ve özel hastanelerin de devreye girmesiyle bir üniversite hastanelerimiz özel hastaneler ve Sağlık Bakanlığı hastaneye birlikte gerçekten diğer ülkelere baktığımızda çok ciddi bir yol almış durumda. Sağlık teknolojileri açısından sağlık yatırımları açısından diğer ülkelerle kıyaslanamayacak bir ölçekte yatırım yapılmış durumda. Emarda Avrupa birincisiyiz. Tomografi cihazı için keza öyle. Yine bu radyasyon Onkoloji cihazları pet-ct cihazları için bütün dünya çapında baktığımızda ülkemizde ciddi bir teknoloji yatırımı olduğunu görebiliyoruz. Bu cihazların bize İlerleyen dönemlerde ekonomik katkılarının çok büyük olacağına inanıyoruz. Çünkü bu cihazlar sayesinde hastalarımıza verdiğimiz tedaviler sırasında oluşabilecek yan etkileri minimuma indirmemiz sayesinde aslında sağlık ekonomisine çok büyük katkılar sağlıyoruz. Türkiye Bu konuda gerçekten dünyada çok ileri seviyede alıp Öncü rol oynayan bir ülke olarak kabul edilebilir” ifadelerini kullandı. “Akıllı radyoterapiyle sağlam organlar korunacak” Yeni teknoloji ile hassas kontrollerin ardından ışınlamanın/radyoterapinin sadece dakikalar içinde tamamlandığını ve hastalara daha kısa sürede ve daha etkin radyoterapi sunduklarını belirten Medicana International Ankara Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Kaan Oysul şöyle konuştu: “Günümüzde kanser tedavisinde kullanılan radyoterapinin dört özelliğe sahip olması gereklidir.İlk olarak tedavi dozunun doğru bir şekilde tümöre uygulanması gerekir. Bu çok tecrübeli bir tedavi ekibinin işidir. İkincisi radyoterapinin akıllı olması gereklidir. Tedavide kullandığımız radyasyon akıllı değildir. Tümörü tedavi ederken tümörü çevreleyen sağlam dokuya da zarar verir. Bu problem son 10 yıldır kullanılmaya başlanan yoğunluk ayarlı radyoterapi ile nispeten problem olmaktan çıkmış ve radyasyon hiç olmadığı kadar akıllı olmuştur. Üçüncüsü radyoterapiyi isabetli bir şekilde uygulamanız gereklidir. Hastaların tedavi sırasındaki pozisyonlarının kontrolünü içeren bu tedaviye de görüntü rehberliğinde radyoterapi denmektedir. Dördüncüsü ise değişen koşullara uyumlu radyoterapi yapılmasıdır. Hastayı tedavi esnasında sabitleseniz bile tedavi esnasında hedef yani tümör, nefes ile hareket etmektedir. Solunum ayarlı radyoterapide tümörün hareketine uyumlu tedaviler uygulamak mümkündür. İşte VERSA HD teknolojisi, kanser radyoterapisinde, doğru, akıllı, isabetli ve uyumlu tedavi uygulayabilme özelliklerine sahip bir cihazdır.\" “Daha az radyasyonla görüntüleme\" Türkiye\'de PET/CT teknolojilerinin gelişimi hakkında bir sunum yapan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünlü, “PET/CT teknolojisi, kanserli hücrelerin yerini saptayarak hastalığın yaygınlığı (evre), tedaviye yanıt verip vermediği ile bölgesel nüks ya da uzak yayılım olup olmadığını görüntülüyor. Bu teknolojideki yenilikler, artık çok daha küçük lezyonlarda daha yüksek doğrulukla görüntülemeyi mümkün kılıyor. Daha kısa sürede ve daha az radyoaktif madde kullanılarak görüntüleme yapılıyor. Bu da hastanın daha az radyasyon alması ve radyoterapi planlamasında sağlam organların korunması anlamına geliyor\" açıklamalarında bulundu.