(Görüntülü Haber) D&R Kitap Fuarı Ahmet Ümit'le başladı

Merve Dundar- Özgür Kumanovalı / İstanbul, 14 Ekim, (DHA)- TÜRKİYE genelindeki tüm D&R mağazaları ile dr.com.tr adresini kapsayan D&R Kitap Fuarı başladı. Fuarın ilk etkinliğinde yazar Ahmet Ümit İstinye Park D&R mağazasında sevenleriyle buluştu ve kitaplarını imzaladı. 31 Ekim\'e kadar devam edecek olan etkinlikte kitapseverler indirimlerin yanı sıra binlerce imzalı kitaba ulaşma ve birbirinden ünlü yazarlarla bir araya gelme fırsatı yakalayacak.





Her ay farklı bir konsepte ev sahipliği yapan D&R, bu kez \'Kitap Fuarı\' düzenliyor. Fuar kapsamında katılımcıları imza günleri, indirimli kitaplar, workshoplar ve söyleşiler bekliyor. D&R Kitap Fuarı, çok sevilen yazarları da okuyucularıyla buluşturuyor. Fuarın ilk etkinliği, Türk polisiye roman yazıları ile adından sıkça söz ettiren ve birbirinden çarpıcı kitaplara imza atan Ahmet Ümit’in imza günü ile başladı. Ahmet Ümit, en sevilen kitaplarını D&R İstinye Park\'ta imzaladı. Bir yazar için en güzel duygunun kitapların ve okurların arasında olmak olduğunu dile getiren Ahmet Ümit, \"D&R gibi kitapları okurlarla buluşturan ve birçok mağazası bulunan bir kurumun fuarında bulunmak ayrı bir zevk. Bütün kitapçıları olduğu gibi D&R\'ı da desteklememiz lazım çünkü bu ortak bir çalışma. Türkiye\'ye kültürü, edebiyatı, kitabı yaymak adına yapılan bir iş. İlgi de gayet güzel\" dedi.





\"RUHU BESLEMENİN YOLU KİTAPTAN GEÇER\"





Pek çok yerde kitap etkinlikleri, fuarları, şenlikleri olduğunu söyleyen Ümit, \"Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. 80 milyonluk bir ülkeyiz. Dünyayla, gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda yeteri kadar kitap okumadığımız ortada. Bu tür etkinliklerin kitap okumayı teşvik edeceğini düşünüyorum. O nedenle bunları devam ettirmemiz, geleneksel hale getirmemiz lazım. Çünkü yapmamız gereken bir şey var. Çocuklarımıza verdiğimiz yumurta, et, süt, ekmek gibi vazgeçilmez gıdaların arasına bir de kitabı eklememiz lazım. Nasıl ki bedenimizi besleyip büyütüyorsak ruhumuzu da beslememiz gerek. Bunun yolu da kitap okumaktan geçer. Sadece çocuklar değil her birimiz ölene kadar kitapları en yakın arkadaşlarımız yapmalıyız. Kitapla güzelleşen, geçen bir ömür dünyanın en güzel ömrüdür\" diye konuştu.





YENİ KİTAP MART\'TA RAFLARDA





Yeni kitabının Mart ayında raflardaki yerini alacağı müjdesini de veren Ümit, \"Mart ayında yeni kitabımız geliyor, okuyucularımızla buluşacağız. Baş komiser Nevzat yine bir serüvenin, seri katilin peşinde\" dedi.





\"D&R\'LARDA KİTAPLAR KONUŞACAK\"





Fuarın 31 Ekim\'e kadar süreceğini söyleyen D&R Kategori Müdürü Betül İşeri, \"D&R\'larda kitaplar konuşacak, konuşulacak. Ahmet Ümit\'le başladık. Fiziki olarak 167 mağazadayız. Bu mağazalarımızda yüzlerce kitapta yüzde 25\'e varan indirimler, 9.90 TL\'ye, 14.90 TL\'ye kitaplarımız var. Onun dışında imza günlerimiz ve aktivitelerimiz olacak. İmza günlerinde Türkiye\'nin önemli yazarları olacak. İnternet sitemizde de şu anda fuarımız devam ediyor. Mart ayında da ikincisini yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da senede iki kez olmak üzere etkinliğimize devam etmek istiyoruz\" ifadelerinde bulundu.





\"MARKAMIZDAKİ KİTAP ALGISININ ALTINI ÇİZMEK İSTEDİK\"





Düzenledikleri etkinlikle Türkiye\'deki kitap okurlarının, kitap algısının ve markalarındaki kitap algısının altını çizmek istediklerini belirten İşeri, \"Okura dokunmak, bir arada olmak, bir takım geri dönüşler almak bu anlamda bizim için çok önemli. En büyük hedefler bunlardı\" dedi.





Ahmet Ümit\'in kitaplarını hayranlıkla okuduğunu belirten öğrenci Mehmet Esat Nergis ise, \"Kendisinin D&R\'a geldiğini duyunca hemen gelip kitap almak istedim. Kitabı imzalatacağım için de çok mutluyum\" dedi.





TÜRKİYE GENELİNDE BİRÇOK ETKİNLİK GERÇEKLEŞECEK





Seçili kitaplarda yüzde 25 indirimin olduğu mağazalarda Doğan Egmont kitaplarında ikinci kitaba yüzde 40 indirim yapılacak. Kitapseverler fuar süresince Türkiye genelindeki mağazalarda sevilen yazarların imzalı kitaplarına ulaşma şansı da yakalayacak. D&R Kitap Fuarı süresince Ayşe Kulin, İlber Ortaylı, Zülfü Livaneli, Murathan Mungan, FerzanÖzpetek, Azra Kohen, Kahraman Tazeoğlu, Yılmaz Özdil, Canan Tan, Kaan Sekban, Miraç Çağrı Aktaş, Büşra Yılmaz gibi ünlü yazarlar tarafından imzalanan binlerce kitao okurlar tarafından satın alınabilecek.





Ekim ayı sonuna kadar devam edecek Kitap Fuarı\'nda Zülfü Livaneli, İlker Başbuğ, İclal Aydın, Özgür Mumcu, İsmail Küçükkaya, Nazlı Eray, Murat Menteş, Kürşat Başar, Ahmet Telli, MirgünCabas, İlber Ortaylı, AretVartanyan, İpek Ongun, Osman Pamukoğlu, Murat Uyurkulak, Ayşe Kulin, Üstün Dökmen,Levent Tülek, Feyza Altun, Hande Birsay, Alper Canıgöz, Barış Muslu, Şermin Yaşar, Zafer Algöz, Can Yılmaz\'ın da aralarında bulunduğu onlarca yazar İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Afyon, Bursa, Eskişehir, Antalya, Hatay, Diyarbakır, Kayseri, Mersin, Bodrum, Gaziantep ve Çorum\'daki D&R mağazalarında düzenlenecek etkinliklerle okuyucularıyla buluşacak.





D&R Kitap Fuarı Kapsamında bu hafta sonu düzenlenecek imza günü programı ise şöyle:





Bugün; Ayşe Kulin D&R Zorlu saat 15.00, Mirgün Cabas- Ahmet Ümit D&R Akmerkez saat 15.00- 17.00, Judith Liberman D&R Kanyon saat 14.00, Hande Birsay D&R Marmara Forum saat 14.00, Leyla Bilginer D&R Trump saat 14.00, Sezen Aksu Taşyürek D&R Trump Kids saat 15.00, Caner Yaman D&R Emaar saat 15.00, Didem Moralıoğlu D&R Brandrium saat 15.00, Ahmet Şimşirgil D&R Torium saat 15.00, Mustafa Orakçı D&R Vialand saat 15.00, Ömer Tuğrul İnançar D&R Ümraniye Çarşı saat 15.00, Sezgin Kaymaz D&R Ankara Tunalı saat 15.00, Nazlı Eray D&R Ankara Cepa saat 14.00, Merve Bilge Atalay D&R Ankara Ankamall saat 15.00, Üstün Dökmen D&R Edirne Espark, Fatma Erdek D&R Bornova saat 14.00.





Yarın; Murat Uyurkulak D&R Zorlu saat 15.00, Murat Menteş- Kürşat Başar- D&R Akmerkez saat 15.00- 17.00, Levent Tülek D&R Kanyon saat 15.00, Caner Yaman D&R Trump saat 15.00, Pınar Gencal D&R Nişantaşı City’s saat 15.00, Sinem Sal D&R Capitol saat 15.00, Semih Öztürk D&R Optimum saat 15.00, Zeynep Say D&R Pendik saat 15.00, Ahmet Telli D&R Ankara saat 15.00, Nazlı Eray D&R Ankara Tunalı saat 14.00, Şermin Yaşar D&R Ankara Cepa saat 14.00, Bahadır Cüneyt D&R Ankara Panora, Koray Yersüren, Dilara Keskin, Yusuf Piliç, Emre Gül D&R Park Afyon saat 15.00, Fatih Murat Arsal D&R MarkaBursa saat 15.00, Ülker Uzun Polat D&R Eskişehir Espark saat 14.00, Mirgün Cabas D&R Ege Perla saat 15.00.