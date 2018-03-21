(Görüntülü Haber) Down Sendromlulardan Drone gösterisi

İSTANBUL, (DHA) - 21 MART Down Sendromu Farkındalık Günü’nde dolayısıyla yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Bağcılar Belediyesi farklı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Mahmutbey Stadyumu’nda düzenlenen ‘Engelli Drone Takımı’ gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Bağcılar Belediyesi tarafından kurulan “Engelli Drone Takımı” gösterisinde 5’i Down Sendromlu olmak üzere engelli 30 öğrenci yarıştı. “Sınırları Yükselerek Aşıyorlar” sloganıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki etkinliğe Türkiye Drone Milli Takımı sporcuları da katıldı. Engelliler yarış öncesi “Drone Yarış Pilotluğu” ile “Hava Video ve Fotoğrafçılığı” konusunda ücretsiz drone eğitimi aldı. Engelli kursiyerler, eğitim sonrası alacakları sertifikayla istihdam edileceklerini öğrenince büyük mutluluk yaşadı. “ONLARA HİZMET ETMEK İBADETTİR” Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da kursiyerlerle birlikte drone yarışına katıldı. Kursiyerler keyifli anlar yaşayan Çağırıcı, şöyle konuştu: “Onlara hizmet etmenin bir ibadet olduğuna inanıyorum. Burada pek çok farklı etkinlikler yapıldı çünkü ben arkadaşlarıma onların isteklerini yerine getirmelerini istediğimi söyledim. Bağcılar Engelliler Sarayı’ndaki öğrenciler ‘Ben yaptım’ diye koşarak size geldiğinde, onların kendilerine olan güvenlerinin yerine geldiğini görünce, çok daha farklı şeyler yapabileceklerini düşündük. Bazen su altı dalışı yaptık, bazen balık tuttuk. Kendilerinin bu millete yük değil; gerçekten üretken bir insan olduklarını görünce heyecanlanıyoruz. Drone konusundaki isteklerini yerine getirip ‘Engelsiz Drone’ klubü kurduk. 1.5 aylık deneyim sonrası ilk deneyimlerini gerçekleştirdiler.Drone yapımında da yer alacaklar. Bu eğitimle Türkiye Drone Milli Takımı’na gideceklerine inanıyorum.”