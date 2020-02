(Görüntülü Haber) Down sendromlu öğrencilere atlı terapi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te Downla Umut Penceresi Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında down sendromlu öğrencilere, Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nde atla terapi (hipoterapi) yapılıyor. Downla Umut Penceresi Derneği, down sendromlu öğrenciler için \'Atla terapi\' projesi başlattı. Proje kapsamında down sendromlu 228 öğrenci, Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ndeki hipodrom alanında atlara bindiriliyor. Atlarla denge koordinasyonlarının artması sağlanan öğrenciler, fizyoterapistler eşliğinde tedavi ediliyor. Downla Umut Penceresi Derneği Sorumlusu Bengü Aslanpay, \"Atlarla yaptığımız bu terapinin çocuklarımız üzerindeki etkisi, denge koordinasyonun sağlanması, beyin ve vücut arasındaki koordineyi sağlaması için uygulanan ciddi bir terapi yöntemidir. At terapisi, her yaşta uygulanabilir. Ata binemeyen bireylerin ata dokunmaları bile bu terapinin bir parçasıdır. Down sendromlu bireylerimiz için ciddi bir tedavi yöntemi izleniyor. 0-55 yaş grubuna kadar 228 down sendromlu bireylerimiz var\" dedi. Öğrencilere fizyoterapistler eşliğinde eğitim verdiklerini ifade eden Gaziantep Atlı Binicilik Kulübü Sahibi Bülent Akıllı ise, \"Burada özel çocuklara fizyoterapistler eşliğinde gerekli önlemleri alarak eğitim veriyoruz. Burada ilk etapta çocuklarla atların sıcaklığını sağlayarak sürekli yanlarında bulunuyoruz. Gelen çocuklarla ilgilenen personelimize gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz, kasklarını takarak atları öğrencilere sevdiriyoruz\" diye konuştu.