(Görüntülü Haber) Down sendromlu kızı Dilan için yazdığı kitaplarını imzaladı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de down sendromlu 13 yaşındaki kızı Dilan Özer\'in tedavi masraflarını karşılamak için \'Seninle Yaşamak Güzel\' kitabını yazan Zöhre Özer, Bornova Belediyesi\'nin Down Kafe\'de düzenlediği imza gününde kitaplarını imzaladı. Etkinliğe katılan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla da down sendromlu bireylerin sosyal yaşama katılabilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi\'nde yaşayan Hasan Ali Özer ve Zöhre Özer çiftinin ikinci kızı down sendromlu Dilan Özer\'in artan tedavi masrafları ile ilgili DHA\'nın yaptığı haber üzerine aileye yardım elini uzatan Bornova Belediyesi, Büyük Park içindeki Down Kafe\'de bir etkinlik düzenledi. Anne Zöhre Özer\'in bir dizi sağlık problemi yaşayan kızlarının artan sağlık giderlerini karşılamak için onunla yaşadıklarını anlattığı \'Seninle Yaşamak Güzel\' kitabı düzenlenen imza gününde satışa sunuldu. Down sendromlu yaklaşık 40 gencin katıldığı etkinlikte tanesi 20 lira olan kitapların bir kısmı Bornova Belediyesi tarafından satın alındı. ARTI 1 KROMOZOM HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ Anne Zöhre Özer, ilk kitabı CHP\'li Bornova Belediye Başkanı Atilla için imzalayarak, verdikleri destek nedeniyle kendilerine teşekkür etti. Dilan doğduktan sonra bazı zorluklar yaşamaya başladıklarını anlatan Zöhre Özer, \"Ben down sendromunun ne demek olduğunu bilmiyordum. Araştırdım ve öğrendim ki biz insanlar 46 kromozoma sahibiz, bu bireyler ise 47 kromozoma sahipler. Bu artı 1 kromozonun benim hayatıma neler katacağını bilemedim. Kitabı yazmamın sebebi de diğer down sendromlu bireylerin ailelerine deneyimlerimi aktarmaktı. Eşim ve büyük kızım Dilara da bana çok destek oldu\" dedi. DESTEKLER DEVAM EDECEK Down sendromlu bireylerin sosyal yaşama katılabilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için 2015 yılında Down Kafe\'yi açtıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla da \"O günden itibaren down sendromlu bireyleri desteklemek için pek çok proje düzenledik ve etkinlikler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Zöhre Özer\'in yazdığı kitabın tanıtılması için ve geniş kitlelere ulaşması için imza günü düzenledik. Katılan, destek veren ve onların umutlarını yeşertmek için kitabı satın alan herkese teşekkür ederiz\" diye konuştu.