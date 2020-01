(Görüntülü Haber) Down sendromlu İnci'nin annesi: Bana bambaşka bir misyon yükledi (2)

TEKİRDAĞ\'da dünyaya getirdiği ve 23 aylık olan down sendromlu İnci Su\'nun annesi Süreyya Ülkü Güler, \"Kızım bende negatif olan her duyguyu, negatif insanları götürdü. Üzerime bambaşka bir amaç ve misyon yükledi\" dedi. Tekirdağ\'da matematik öğretmeni 30 yaşındaki Süreyya Ülkü Güler, eşi ile 2012 yılında evlendiklerini ve ilk bebekleri İnci Su\'nun 2015\'te dünyaya geldiğini belirtti. Doğuma kadar bebeğin down sendromlu olacağını bilmediğini aktaran Süreyya Ülkü Güler, İnci Su\'ya 3.5 aylık hamileyken merdivenden düştüğünü ve acil olarak hastaneye götürüldüğünü belirterek, şöyle dedi: \"Oradaki doktor yaptığı tetkiklerde bebeğin ense kalınlığının fazla olduğunu, bunun sorun olabileceğini ve bunu doktoruma iletmemi istedi. Doktoruma ilettim. Doktorum ısrar ve inatla kendi ölçümlerinin doğru olduğunu ve bir sorun olmayacağını söylemişti. Doğumdan sonra bebeğin down sendromlu olduğunu öğrendiğinde şok yaşadık. Çok ağladım. Çünkü böyle bir şeye hazır değildim. Eğer hamileyken bunu öğrensem yine İnci Su\'nun doğmasına izin verirdim ama hazırlıklı olurdum. Lohusalık dönemimi hep ağlayarak geçirdim. Böyle bir bebeğe nasıl bakabileceğimi bilmiyordum. Bakamayacağımı düşünmüştüm. Doktor hakkında suç duyurusunda bulunduk. Amacımız tazminat filan değil. Sadece doktor kusurunun tespit edilmesi.\" Dünyaya getirdiği \'İnci Su\' adını verdiği kızının down sendromlu olduğunu öğrendiğinde yaşamındaki her şeyin altüst olduğunu, işe bile gidemeyeceğini, bebeğiyle ömrümün sonuna kadar evde kalacağını düşündüğünü anlatan Güler, sözlerine şöyle devam etti: \"İnci yanıma geldiğinde morardığı için hemen yoğun bakıma alınmıştı. Onu öpmeye bile korktum. 2 gün sonra sağlıkla hastaneden çıktığımızda doya doya öpüp kokladım. Down sendromlu çocuğun annesi olmak bize çok şey kazandırdı. İnci bende negatif olan her duyguyu götürdü. Bir de negatif insanları. Hayatımın alt üst olduğunu düşündüğüm o günden sonra, altının üstünden daha güzel olduğunu öğretti. Bambaşka bir amaç ve misyon yükledi üzerime. Şimdi amacım kendine yetecek bir çocuk yetiştirmek ve onun kromozom kardeşleri için elimden gelen her şeyi yapabilmek. İnci bana hiçbir okulda öğrenemeyeceğim insanlık öğretti. \'En büyük hayalim kızımın kimseye muhtaç olmadan yaşayabilen bir birey olması. En büyük korkum ise sağlıksız bir hayat sürmesi. Allah beni onsuz, onu da bensiz bırakmasın.\" Kızının rehabilitasyonu için evlerinde bir oda hazırladıklarını belirten Süreyya Ülkü Güler, odada duvarda asılı puzzle şeklinde bir Atatürk posteri bulunduğunu, gittikleri yerlerde Atatürk fotoğrafı görünce onu işaret ederek \'Adam\' diyebildiğini anlattı. Güler, İnci Su\'nun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolarını binlerce kişinin takip ettiğini ekledi.