(Görüntülü Haber) Down sendromlu ile otizmli çocuklar için çini kursu

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de down sendromlu ve otizmli çocuklar, Kütahya\'da Sıtkı Olçar Çini Atölyesi ile Çini Müzesi\'ni gezdi. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi\'nde geçen 15 Kasım\'da down sendromlu ile otizmli çocuklar ve gençler için çini kurs düzenlendi. Kütahyalı tanınmış çini ustası Sıtkı Olçar\'ın kızı Nida Olçar\'ın katkılarıyla verilen kursa 19 çocuk ve genç katıldı. Kursiyerler bir spor kulübünün yılbaşı promosyonu için çiniden kitap ayracı yaptı. Kursiyerler için Kütahya gezisi de düzenlendi. Kursiyerler Kütahya\'da ilk olarak tarihi evlerin bulunduğu Germiyan Sokak\'taki Sıtkı Olçar Çini Atölyesi\'ni gezdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Nida Olçar ile Mehmet Yıldırım, kursiyerlere çini yapımını gösterdi. Kursiyerlerden bazıları da çini çarkının başına oturarak çamura şekiller verdi. Kursiyerler daha sonra atölyenin karşısındaki Sıtkı Olçar Çini Müzesi\'ni gezdi. Nida Olçar kursiyerlerin gezisiyle ilgili şunları söyledi: \"15 Kasım\'da Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi\'nde açtığımız çini atölyesinde derslere başlamıştık. Down sendromlu ve otizmli öğrencilerle birlikte yaklaşık 4 ders yaptık. Bir spor kulübünün yılbaşı promosyonu için çiniden kitap ayraçları işine başlamıştık. Son aşamasında Kütahya\'da ziyarette bulunmak istedi arkadaşlarımız. Burada Kültür Bakanlığı sanatçımız Mehmet Yıldırım ustamız onlara torna ve çark üzerine bilgiler verdi. Biz bu çocuklara çinin her aşaması hakkında uygulamalı bilgiler veriyoruz. Çamur aşamasında başladılar. Taşları meydana getirdiler. Bunları kurutup fırınladık, ardından taşlar tek tek boyandı.\" Eskişehir Tepebaşı Belediyesi\'nde eğitmen olarak görev yapan Fatma Kırkses de \"Nida Olçar\'la,Tepebaşı Belediyemizin ortak projesi sonucu özel çocuklarımızla buradayız. Eskişehir\'de yapmış olduğumuz seramikleri burada fırınlamasını izledik. Çocuklarımız da mutlu bizler de mutluyuz\" dedi.