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(Görüntülü Haber) Down sendromlu gençlerin işleteceği kafe Sarıyer'de açıldı

İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'de, zihinsel engelli gençler tarafından yönetilecek olan 'Down Town Event Cafe'nin açılışı yapıldı

09 Kasım 2017 01:49

İSTANBUL,(DHA)-SARIYER\'de, zihinsel engelli gençler tarafından yönetilecek olan \'Down Town Event Cafe\'nin açılışı yapıldı. 

Sarıyer Belediyesi\'nin desteğiyle İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV)\'nın hazırladığı sosyal sorumluluk ve istihdam projesi \'Down Town Event Cafe\' törenle açıldı. Sarıyer Belediyesi\'nden yapılan açıklamada kafenin, dünyada özel bireyler tarafından yönetilen ilk mekan olma özelliği taşıdığı belirtildi. 

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası bu kafedeki gençlerle taçlanmış oldu. Birlikteliğimiz çok önemli. Çocuklarımız bu sosyal proje sayesinde kazandıkları parayı evlerine götürecekler. Sosyal güvenceleri olacak. Bu mutluluğu hep birlikte yaşayalım. Çocuklarımıza destek olarak yaşamda bizden farklı olmadıklarını hissettirelim\" dedi. 

Kafenin Salon Şefi Elif Yavuz, kendi elleriyle yaptığı süt reçellerinden tatmaları için vatandaşları kafeye davet etti.

Müzik gösterileriyle devam eden programın sonunda kafede; dünyanın en önemli 12 eserinin, 9 down sendromlu gencin yüzüyle hayat bulduğu “Sanat ve Biz\" adlı serginin açılışı yapıldı.

Öte yandan, kafede görev alacak olan10 down sendromlu genç tarafından hazırlanan bir davetiyenin, dünyaca ünlü Pink Floyd Grubu\'nun kurucusu Roger Waters\'a gönderilerek proje için destek isteneceği bildirildi. 

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