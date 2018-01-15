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(Görüntülü Haber) Döner tezgahlı 'döner sermaye' eyleminde içi boş pide dağıttılar

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Memur Sen'e bağlı Sağlık-Sen üyeleri, hastane önünde döner sermaye sistemini ve verilmeyen ek ödemeyi boş döner tezgahı ile protesto etti

15 Ocak 2018 21:26

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Memur Sen\'e bağlı Sağlık-Sen üyeleri, hastane önünde döner sermaye sistemini ve verilmeyen ek ödemeyi boş döner tezgahı ile protesto etti. Sendika üyelerine içi boş pide dağıtıldı. Sağlık Sen Sivas Şubesi üyesi yaklaşık 50 kişi, Numune Hastanesi önünde toplandı. Açtıkları dövizlerle mevcut döner sermaye sistemini ve verilmeyen ek ödemeleri protesto eden sendika üyeleri adına Sağlık Sen Sivas Şube Başkanı Efe Zileli açıklama yaptı. Zileli, sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık çalışanlarının iş yükü noktasında motivasyon ve verimliliği sağlamak amacıyla döner sermaye ek ödeme uygulaması hayata geçirildiğini hatırlatarak, \'\'Uygulamanın ilk yıllarında sembolik olan döner sermaye rakamları daha sonra anlaşılabilir ve makul seviyeye çıkarılmış ve sağlık çalışanlarının motivasyonunun artırılmasında önemli bir etken haline dönüştürülmüştür. Sağlık çalışanları üzerinde yaptığımız anketlerin neredeyse tamamında çalışanların en çok şikayet ettikleri husus döner sermayenin artmak bir yana geriye gitmesi. Bunun iki temel nedeni var. Birincisi sağlık tesisleri üzerindeki mali yükün artması, diğeri de neredeyse 13 yıldır süt fiyatlarının artmamasıdır. Dağıtılabilir döner sermaye hesabında hastanenin gelir tahakkuk tutarı, yani hastanenin toplam geliri temel ölçüttür ve bu tahakkuk tutarı da mevcut süt fiyatlarına göre faturalandırma rakamlarından oluşturulmaktadır. Yani süt fiyatları artmazsa, dağıtılabilir döner sermaye tutarı da şimdi olduğu gibi artamaz\" dedi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a seslenen Zileli şöyle devam etti: \"Çalışanların neredeyse tamamının memnuniyetsiz olduğu döner sermaye sisteminde köklü değişikliklere gidilmesi gerekmektedir. Bunların hayata geçmesi sadece sağlık çalışanlarının hak ettikleri ek ödemeyi alması için değil, şu an borçluluk süreleri 200 günlere ulaşmış kamu sağlık tesislerin de hayatını devam ettirebilmeleri ve sağlık sisteminin finansal sürdürebilirliği için önemlidir.\'\' Açıklamanın ardından Şube Başkanı Zileli, hastane önüne getirilen boş döner tezgahında üyelere döner sermayeyi temsilen boş pide dağıttı. Hasta ve yakınlarına ise ekmek arası döner ikram edildi.

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