(Görüntülü Haber) Dondurucu soğukta lahana hasadı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, dondurucu soğuklarda lahana hasadına başlayan üreticiler, fiyatın düşük olmasından yakınıyor. Lahana ekiminin temmuz aylarında yapıldığını hatırlatan çiftçi Ümit İpek, “Ürünlerimiz hasada hazır hale geldi. Bölgemizde hem mor, hem de normal lahana üretimi yapılıyor. İşçilerimiz ve çiftçilerimiz kar, kış, çamur içerisinde hasada başladı. Ürünler arasından en zor hasat bu. Donmasın diye ayrı korku var. Hava soğuk, kar yağışı var. Çamur içerisinde hasat yapıyoruz. Ayrı bir eziyet. Ellerimiz sızlıyor hasat zamanında” dedi. İnegöl\'ün lahana ekim alanının Çeltikçi Mahallesi olduğunu, bölgede 600 dönüm alanda lahana hasadı yapıldığını belirten İpek, fiyatların düşük olmasının ise üreticileri üzdüğünü anlattı. İpek, “7 yıldan bu yana fiyatlar aynı. Kilosu 25 ila 30 kuruş arasında alıcı buluyor. Fiyatların uzun zamandan bu yana böyle olması çiftçiyi bitirme noktasına getirdi. Hasanpaşa Mahallesi de lahana üretimi yapıyordu, şu an onlar üretimi fiyatların düşük olması nedeniyle bıraktı. Biz mecburen üretim yapıyoruz. Lahana sadece bizim mahallemizde yetişir hale geldi. Biz üretime devam etmek için direniyoruz” diye konuştu. Fiyatların düşük olması nedeniyle lahana ekimi yapılan alanın bin 200 dönümden 600 dönüme kadar gerilediğini ifade eden İpek, “Biz de düşük fiyatlar nedeniyle üretim alanını azalttık. Çiftçimiz mağdur oluyor. Yetkililere sesleniyoruz. En zahmetli hasat ürünü olan lahana fiyatlarının artırılmasını istiyoruz” dedi.