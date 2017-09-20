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(Görüntülü Haber) Dondurma çekilişinden lüks otomobil çıktı

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'da yaşayan ve bisiklet tamirciliği yapan üniversite mezunu Engin Yiğenoğlu'na bir dondurma firmasının çekilişinde 500 bin lira değerinde lüks otomobil çıktı

20 Eylül 2017 19:20

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU\'da yaşayan ve bisiklet tamirciliği yapan üniversite mezunu Engin Yiğenoğlu\'na bir dondurma firmasının çekilişinde 500 bin lira değerinde lüks otomobil çıktı.

Türkiye\'de bir dondurma firması tarafından iki kişiye verilecek olan lüks otomobillerden birinin sahibi, yapılan çekiliş sonucuna göre Ünye\'de yaşayan Engin Yiğenoğlu oldu. Açık Öğretim Fakültesi\'nden 4 yıllık İktisat Bölümü mezunu olan ve iş bulamadığı için ağabeyine ait bisiklet satışı ve tamiri yapılan işyerinde çalışan Yiğenoğlu, yaklaşık 500 bin lira değerindeki otomobili kazandığını öğrenince büyük sevinç yaşadı. Yediği dondurmanın çubuğunda yazan şifreyi internet üzerinden kampanya sayfasına yazarak çekilişe katıldığını belirten Yiğenoğlu, \"3 yıldır bu kampanyaya katılıyordum. Bu yıl da şansımı denedim. Kampanya sonucu 16 Eylül\'de açıklandığında çok şaşırdım\" dedi.

Kendisinden istenen belgeleri toplayıp firmaya gönderdiğini belirten Yiğenoğlu, \"Firmadan gelecek haberi bekliyorum. Benim öğrendiğim bilgi otomobilin değeri yüksek olduğu için yüksek miktarda da bir vergisi var. Bunu karşılayacak durumum yok. Yakınlarım kanalıyla bankadan kredi alıp bu parayı ödemeyi planlıyoruz. Otomobili aldığımda ise değeri miktarında satmak istiyorum. Değeri verilmezse kendim alacağım\" diye konuştu.

 

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