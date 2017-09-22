(Görüntülü Haber) Domuz kapanına yakalanan ayı kurtarıldı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Sapanca İlçesi\'nde ormanlık alanda domuz kapanına yakalanan ayı, uyuşturucu iğne ile uyutulup kurtarıldı.



Bugün öğle saatlerinde, Sapanca Akçay Mahallesi\'nde ormanlık alanda domuz kapanına yakalanan ayıyı görenler jandarmaya haber verdi. Jandarmanın bilgilendirmesi üzerine bölgeye Milli Parklar ekipleri geldi. Kapandan kurtulmaya çalışan ayı acı içerisinde bağırırken, ekipler ayıyı kapandan kurtarabilmek için uyuşturucu iğne kullandı. Uuyuşturucu iğne ile uyutulmasının ardından ayı kapandan kurtarıldı. Ekiplerin yaptığı sağlık kontrolü sonrasında ayı ormanın iç kısmına götürülerek doğaya salındı.

