(Görüntülü Haber) Domuz çiftliğine tepki

Mithat ABAKAN MANAVGAT, (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat ilçesi Yeniköy mahallesinde bulunan ve belediyece mühürlenmesine rağmen faaliyetini sürdüren domuz çiftliği mahalle halkını rahatsız etti. Mahalle sakinlerinden Yusuf Arslan, çiftliği defalarca şikayet ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Arslan, çiftliğin çöplerinin atılması için doğanın tahrip edildiğini ve ağaçların kesildiğini kaydetti. Manavgat\'ın Yeniköy Mahallesi Hayıtlıgür mevkii Kargı Çayı dere yatağı kenarına kurulan domuz çiftliği mahallelinin tepkisini çekiyor. Yapılan şikayetler sonucunda domuz çiftliğini denetleyen Manavgat Belediyesi\'nin iki defa mühürlediği çiftlikte mühürlerin kırıldığı tespit edildi. SÜREKLİ MÜHÜR KIRILDI Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen Yusuf Arslan kapatılması için CİMER, BİMER ve Kaymakamlığa dilekçe verirken, Manavgat Belediyesi tarafından çiftliğin daha önce mühürlendiği açıklandı. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek imzasıyla Yusuf Arslan\'ın başvurularına verilen yanıtta, işyerinin ilk defa 30 Mart\'ta mühürlendiği belirtilirken, 20 Nisan tarihinde yapılan kontrolde mührün kırılarak faaliyete devam ettiğinin belirlenmesi üzerine 21 Nisan\'da yeniden mühürlendiği kaydedildi. Şikayet üzerine 12 Ekim tarihinde yapılan denetimde mührün yeniden kırıldığının tespit edilmesi üzerine tekrar mühürlendiği ayrıca mühür fekki nedeniyle Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı\'na 18 Ekim\'de suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. DOĞA TAHRİP EDİLMİŞ, AĞAÇLAR KESİLMİŞ Yusuf Arslan, 2 yıl önce mahalle halkının rızası alınmadan domuz çiftliği kurulduğunu, domuz çiftliğinin kaldırılması için CİMER, BİMER ve Kaymakamlığa dilekçe verdiğini, çiftliğin faaliyetten men edilerek mühürlendiğini, buna rağmen mühürler sökülerek çalışmaya devam ettiğini anlattı. Yusuf Arslan, şunları söyledi Oysaki bu domuz çiftliğinin kurulduğu yer bizim su kaynaklarımızın, içme suyu kaynağımızın, sulama suyu kaynağımızın gözü. Domuzlar çöp atıklarla beslenen hayvan grubu. Büyük otellerin mutfak atıkları domuz çiftliğine getirilmekte, domuzun yemediği atıklar muhakkak ki bu bölgeye dökülüyor. Belediye hizmeti olarak buradan çöp atıkları alınmıyor. Bundan çok rahatsızız. Bu çöpler buraya dökülmüş, ardından kuvvetli yağmurlardan sonra sel sularıyla içme sularımıza ve sulama sularımıza karışıyor. Yine bu çöplerin atılması için doğa tahrip edilmiş, ağaçlar kesilmiş. Biz bunlardan şikayetçiyiz.