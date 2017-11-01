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(Görüntülü Haber) Dolmuşçuların eyleminde polis biber gazı kullandı

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) KARS'ta dolmuşçular, Belediye Meclis kararıyla bazı hatlara ek hat konulmasına tepki göstermek için belediye önünde eylem yaptı

01 Kasım 2017 20:20

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) KARS\'ta dolmuşçular, Belediye Meclis kararıyla bazı hatlara ek hat konulmasına tepki göstermek için belediye önünde eylem yaptı. 20 minibüsle yolu kapatan dolmuşçuları, yolu açmaları için uyaran polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. 1 kişinin göz altına alındığı olayda bir grup dolmuşçu da Vali Rahmi Doğan ile makamında görüştü. Vali Doğan\'ın konunun incelenmesi için müfettiş istediklerini söylemesi üzerine eylemlerinden vazgeçen dolmuşçular yaklaşık 1.5 saat kapatılan yolu trafiğe açtı. Mevcut hatlardaki dolmuşçular banka borçları ve hatlar üzerinde yolcu kapasitesinin azlığı nedeniyle bugüne kadar yaptıkları itirazların dikkate alınmadığı gerekçesiyle dolmuşlarını belediye binası önüne bırakıp eylem yaptılar. Yolun trafiğe kapatılması üzerine polis ekipleri çevrede önlem aldı. Polis, dolmuşçuların yolu trafiğe kapatıp vatandaşın geçiş hakkını ihlal ettiklerini söyleyerek yolun açılmasını istediler. Dolmuşçular araçlarını çekmeyecekleri konusunda direnince polis bu defa kalabılığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Gazla birlikte neye uğradıklarını şaşıran dolmuşçular sağa-sola kaçışmaya başladı. Tartışmaların ilerlemesi ve yolun açılmaması üzerine bir kişi gözaltına alındı. Bu defa dolmuşçulardan yaklaşık 30 kişilik bir grup Vali Rahmi Doğan?la görüşmek için Valilik konağına geçtiler. Vali Rahmi Doğan da makamında kabul ettiği dolmuşçularla bir süre görüşme yaptı. Vali Doğan, konuyla ilgili müfettiş istediklerini ve sorunlarını gelen müfettişe bildirmelerini istedi. Vali Doğan ayrıca, yolun trafiğe açılmasını istedi ve iddialarını ispatlamaları için hak arama yerinin hukuk olduğunu belirterek haklarını orada aramalarını istedi. Vali Rahmi Doğan görüşmenin sonunda dolmuşçulara çikolata ikram ederek tek tek tokalaşıp uğurladı. Dolmuşçularda Belediye önüne gelerek araçlarını çekip yolu trafiğe açtılar. Yaklaşık 60 dolmuş şoförü Belediye son alınan meclis kararının iptal edilmesine kadar sefere çıkmayacaklarını belirterek Cumhuriyet meydanında eylemlerini sürdürdüler. Dolmuşçular ayrıca, Adliyeye giderek ek suç duyurusunda bulundular.

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