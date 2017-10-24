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(Görüntülü Haber) Dolandırıcılıktan aranan müteahhit güven-timleri tarafından yakalandı

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da mütehalitlik yaparken dolandıcılık suçundan aranan 8 yaşındaki Mithat A

24 Ekim 2017 14:55

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA\'da mütehalitlik yaparken dolandıcılık suçundan aranan 8 yaşındaki Mithat A., polis tarafından ağabeyinin sahte kimliği ile yakalandı. Mithat A.\'nın üzerinden çıkan ve ruhsatlı olduğunu söylediği tabancanın ruhtasının da sahte olduğu tesbit edildi. Olay merkez Osmangazi İlçesi Santral Garaj Mahallesi\'nde meydana geldi. Kıbrıs Şehitler Caddesinde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Güven-Timleri dolandırıcılık suçundan aranan Mithat. A.?e benzeyen bir kişiyi durdurur. Mustafa A. adına düzenlenen kimliği gösteren şüphelinin yapılan üst aramasında ruhsatlı olduğunu söylediği bir tabanca ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen ve burada parmak izi alınan şüphelinin dolandıcılık suçundan aranan Mithat A. olduğu ağabeyinin kimliğini kullandığı ve ruhsatında sahte olduğu tesbit edildi. Emniyetteki sorgulamasının ardından Mithat A. \'Dolandırıcılık\' ve \'Resmi evrakta sahtecilik\' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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