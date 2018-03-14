(Görüntülü Haber) Doktora silahla tehdit iddiası (2)

AİLE HEKİMLERİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Tayyar Asrık, silahla tehdit edildiği iddia edilen Dr. Şevket Adem Öztürk ve beraberindeki aile hekimleri, Kemer\'e bağlı Göynük Aile Sağlığı Merkezi\'nde (ASM) basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Dr. Tayyar Asrık okudu. Dr. Asrık, \"Bugün \'bayram\' diyoruz ama ne yazık ki sağlıkta şiddet her güne olduğu gibi bayramlarımıza da damgasını vuruyor. Bugün ülkemizin en önemli sağlık sorunu, bulaşıcı hastalıklar, kanserler, kalp damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları değildir artık. Bugün ülkemizin en önemli sağlık sorunu, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddettir. Böyle giderse yakında hiç kimse hekim, sağlık çalışanı olmak istemeyecektir\" dedi. \'BAYRAM GELMİŞ NEYİMİZE\' BİMER Beyaz Kod verilerine göre şiddete uğrayan ve mağdur olan sağlık çalışanlarının yaptıkları 9 bin 977 başvurunun 5 bin 61\'inde soruşturmaların devam ettiğini, 2 bin 343\'ünde ise iddianame hazırlanarak mahkemeye intikal ettiğini vurgulayan Dr. Tayyar Asrık, şunları söyledi: \"2013 yılında 10 bin 715 sağlık çalışanı, 2014 yılında 11 bin 174 sağlık çalışanı, 2015 yılında 12 bin 245 sağlık çalışanı, 2016 yılında 11 bin 867 sağlık çalışanı, 2017 yılının ilk 6 ayında ise 5 bin 347 sağlık çalışanı çeşitli şiddet olaylarına maruz kalmıştır. 2017\'nin ilk 6 ayında şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının yüzde 55\'i hekim, yüzde 37\'si hekim dışı sağlık personeli, diğerleri ise idari personeldir. Bugün artık sağlık politikalarına yön verenlerin yapması gereken ilk iş, etkin bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılmasıdır. \'Bayramınız kutlu olsun\' diyorlar; bayram gelmiş neyimize, bize \'geçmiş olsun\' demek lazım.\" Basın açıklaması öncesinde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacer Nur Yüce ve Kemer İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce de olayın yaşandığı Göynük ASM\'ye gelerek Dr. Şevket Adem Öztürk\'e \'geçmiş olsun\' dileklerinde bulundu.