(Görüntülü Haber) Doktor ve hasta yakınının 'kilitli kapı' tartışması

Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi\'nde 50 yaşındaki Fatma Dinçer, 4 yaşındaki torununu muayene için götürdüğü Aile Sağlığı Merkezi\'nde, öğle tatilinin bitmesine birkaç dakika kala kilitli kapıyı tıklattığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren doktorla tartıştı. Hasta yakını ve doktor birbirlerinden şikayetçi oldu. Yüksek ateş şikayeti bulunan çocuk, polis tarafından götürüldüğü başka bir poliklinikte muayene edildi. Olay, Sağlık Bakanlığı Kilimli Gelik Aile Sağlığı Merkezi\'nde meydana geldi. Fatma Dinçer, ateşi çıkan torunu Neriman Dinçer\'i muayene ettirmek için Aile Sağlığı Merkezi\'ne götürdü. Yanında Neriman\'ın annesi olan gelini 6 aylık hamile 23 yaşındaki Yurdagül Dinçer de bulunan Fatma Dinçer, iddiaya göre öğle tatilinin bitmesine birkaç dakika kala Aile Sağlığı Merkezi\'nin kilitli kapısını tıklattı. Kapıyı açan doktor S.Ş., istirahatinin bitmediğini, 2 dakika daha kaldığını olduğunu söyleyerek Fatma Dinçer\'e tepki gösterdi. Fatma Dinçer de kapının kilitli tutulmasına tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. \'OLAYIMIZ VAR, HASTA KABUL ETMİYORUZ\' Fatma Dinçer\'in şikayetçi olacağını söylemesi üzerine doktor polise haber verdi. Polis beklenirken yüksek ateş şikayeti bulunan Neriman Dinçer, muayene edilmedi. Bu sırada hamile eşini muayene için getiren başka bir hasta yakını da doktorun odasını tıklattı. Kapıyı açan hemşire A.S., eşinin hamile olduğunu söyleyen hasta yakınını, \"Şu an bir olayımız var. Hasta kabul etmiyoruz. Polis çağırdık. Onu bekliyoruz\" diyerek geri çevirdi. Hemşire A.S., görüntü alan basın mensubunun da üzerine yürüyüp tepki gösterdi. BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞMEDİLER Bir süre sonra gelen polis, tarafları yatıştırmaya çalıştı. Durumun bildirildiği Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin de gelerek arayı bulmak için doktorla görüşmek için içeriye girdi. İddiaya göre doktor ve hemşire, Başkan Sezgin\'e de tepki gösterdi. Polisin araya girmesiyle dışarıya çıkan Başkan Sezgin, arayı bulmak üzere geldiğini, ancak kovulduğunu söyledi. Başkan Sezgin, \"Hemşire hanım ve doktor bizimle görüşmek istemedi. Onlarınmış orası. Bizi buradan kovdular. Biz sadece dinlemek istedik. Dinlenmek istemediler. Benim memleketimde beni sağlık ocağından kovdu beyefendi ve hanımefendi. Burası herhalde onların. Burası devletin bir kurumu. Burada halka hizmet etmek zorundalar. Bunu bilmiyorlar sanıyorum. Artık bizde bunları vali beye, halk sağlığı müdürüne anlatacağız. Burada sürekli yaşanan hadise bunlar. Bunu defalarca halk sağlığına ilettik\" diye konuştu. BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR Polis, birbirlerinden şikayetçi olan Fatma Dinçer ile hemşire ve doktoru ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Tartışmanın yaşandığı aile sağlığı merkezinde muayene edilmeyen Neriman Dinçer, polis tarafından Kilimli\'deki semt polikliniğine götürülerek muayene edildi. İki taraf ifadelerinin ardından polis merkezinden ayrılırken polis karşılıklı olarak \'Tehdit\' ve \'Hakaret\' suçlarından soruşturma başlattı. \'AZARLAYARAK DIŞARIYA ÇIKTI\' Fatma Dinçer, öğle tatilinin bitmesine bir kaç dakika kala kapıyı tıklattığını ileri sürerek şöyle konuştu: \"Doktor azarlayarak dışarıya çıktı, kapıyı açtı. Bana, \'2 dakika var. Bana devletin verdiği istirahat var, onu kullanıyorum\' dedi. Saate baktım, 13.27 idi. Bizden önce küçük çocukla bir kadın geldi. Kapı kilitli olduğu için geri döndü. Biz doktor mesaisi başlayınca gireriz ama koridorda bekleyebilirdik. Kapı niye kilitli? Ben köyden yürüme indim. Gelinim hamile. Doktor bizi azarlayınca ben dondum kaldım. Doktor bir hastayı nasıl karşılar böyle? Ben de döndüm gittim. Ben \'Burada boşuna bu halk doktor bırakmıyor\' dedim. Bana, \'Sizin gibiler varken burada doktor değil hemşire bile kalmaz\' dedi. Ben şikayet edeceğimi söyledim. Gidip istediğim yere şikayet edebileceğimi söyledi. Eliyle \'Ben buradayım\' dedi. Tekrar geldim. Benle görüşmedi. Çocuğun ateşi var. Torunum ateşli şekilde bekledi. Şikayetimizi yaptık.\" Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı da belirtildi. Öte yandan yine birbirlerinden şikayetçi olan hemşire A.S. ile olayı takip eden basın mensubu da karakolda ifade verdi.