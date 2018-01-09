T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Doğu'da Sibirya soğukları

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 25

09 Ocak 2018 17:26

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- SİBİRYA soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi\'nde Ardahan\'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 25.8 derece ile Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu\'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dondurucu soğukla birlikte, sis ve buzlanma halkı zor durumda bıraktı. Çok sayıda kişi dondurucu soğuk nedeniyle araçlarının üzerlerini battaniyelerle kapadı. Sabah işe gitmek isteyenler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Kirpik ve saçları dahi donduran soğuklar nedeniyle bölge sakinleri yürümede bile zorluk çekti. Ardahan\'ın Göle ilçesi, dün gece sıfırın altında 25.8 derece ile Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Hava sıcaklığı yine sıfırın altında olmak üzere Erzurum\'un Tekman ilçesinde 23.8, Erzurum Havalimanında 21.3, Ağrı Eleşkirt\'te 19.6, Ardahan\'da 18.1, Kars\'ta 13.9, Erzincan\'da 6.6, Muş\'ta 4.9, Iğdır\'da 4.2 derece oldu.

Erzurum\'da bu sabah saatlerinde ise termometreler eksi 13 dereceyi gösterdi. Kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü, hafta sonu kar yağışının beklendiğini bildirdi. Uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, halkın ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hümeyra PARDELİERZURUM DHA SİBİRYA soğuklarınınDoğu Anadolu Bölgesi GöleSibiryaDoğu AnadoluDondurucuSabahKirpikArdahan GöleTürkiyeHavaErzurum TekmanErzurum HavalimanındaAğrı EleşkirtArdahanKarsErzincan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24