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(Görüntülü Haber) Doğubayazıt'ta kaza: 4 ölü, 3 yaralı

DOĞUBAYAZIT, (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

20 Nisan 2018 12:18

DOĞUBAYAZIT, (Ağrı), (DHA)- AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1\'i çocuk, 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Doğubayazıt-Iğdır karayolunun 8\'inci kilometresinde Gültepe köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır\'dan Doğubayazıt ilçesine giden Turgay Turan yönetimindeki 34 VP 5908 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FR 2658 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, savrulup şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki Yavuz Turan, Şefika Turan, Fatma Turan ve 6 yaşındaki Baran Esen öldü, sürücü Turgay Turan, İsmet Turan ve Gülşen Esen ile kamyonetin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Araçta sıkışan Yavuz Turan\'nın cesedi, Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ve itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cesetler, Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü.

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