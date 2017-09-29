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(Görüntülü Haber) Doğubayazıt'ta çatışma: 1 korucu şehit, 4 terörist öldürüldü

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde başlatılan geniş çaplı operasyon sırasında 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 korucu yaralandı

29 Eylül 2017 15:11

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde başlatılan geniş çaplı operasyon sırasında 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 korucu yaralandı. Çatışmada 4 PKK\'lı terörist ölü ele geçirildi.

Ağrı Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"25 Eylül 2017 tarihinde Doğubayazıt İlçesi Yaygınyurt Köyü Civarında 3 Afganlı göçmenin bölücü terör örgütü mensuplarınca vurularak öldürülmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonlarda; 28 Eylül 2017 Perşembe günü Güngören Köyü civarında teröristlerle sıcak temas sağlanmış, 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmalarda 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir\" denildi.

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