(Görüntülü Haber) Doğu Karadeniz’de 'yayla göçü' sona erdi

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA) - DOĞU Karadeniz’de, sonbaharla birlikte hayvanları ile köylere inen yaylacıların geri göçü, tamamlandı. Bölgedeki \'yayla göçü\', renkli görüntüler oluşturdu. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, asırlardır gelenek olarak yaşatılan yaylacılık, mayıs ayı ortalarında başlıyor. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satarak, geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor. Karadeniz\'in doğal güzelliklerini barındıran Trabzon’un Tonya ilçesindeki yaylalarda sonbaharla birlikte dönüşe geçen yaylacılar, hayvanlarıyla yaklaşık 6 saatlik yolculuk yapıyor. Yol boyunca su başlarında mola vererek, ihtiyaçlarını gideren yaylacılar, uzun süren yolculuğun ardından köylerine ulaşıyor.